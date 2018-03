Wegen der Minusgrade wird in Berlin die Kältehilfe für Obdachlose kurzfristig schon in diesem Jahr bis Ende April verlängert. "Die Kältehilfe wird fortgeführt, weil die obdachlosen Menschen bei den kalten Temperaturen weiter Unterstützung benötigen", sagte die Sprecherin der Senatsverwaltung für Soziales, Regina Kneiding, der Zeitung "neues deutschland" (Freitag).

Etwa 500 Übernachtungsplätze in Notunterkünften sollen bis April zur Verfügung stehen. Das sind etwa halb so viele wie in den vergangenen Monaten. Die Kältehilfe bietet obdachlosen Menschen Notübernachtungen, Wärmestuben und Mahlzeiten an. Das Hilfenetz organisieren Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände und die Senatsverwaltung.