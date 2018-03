Bild: dpa/Paul Zinken

Kommentar | Linker Anschlag auf Berliner Stromnetz - So helft Ihr keinem Kurden!

27.03.18 | 17:13 Uhr

Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz trägt die Handschrift der militanten linken "Vulkangruppe", die immer wieder den Nerv der Hauptstadt angreift. Aber Berlin ist unbeirrbar und politisch bleibt die Gruppe wirkungslos. Ein Kommentar von Olaf Sundermeyer

Liebe Mitglieder der militanten "Vulkangruppe", das habt Ihr ja wieder sauber hingekriegt: Das Leben im Kiez um den Mierendorffplatz lahmzulegen, indem man den Leuten den Strom abschaltet.



"Klick, aus!"



Ein paar Stunden später ging das Licht dann wieder an.



"Klick, an!"



Mehr ist nicht passiert – abgesehen von dem materiellen Schaden, den die Energieversorger am Ende auf ihre Kunden umlegen werden. Auch wenn Ihr euch bei dem Brandanschlag unter der Mörschbrücke schlau angestellt habt: Ja, Ihr kennt euch aus, Ihr wisst genau an welchen Stellen die Nervenbahnen der Hauptstadt blank liegen, auf die Ihr es nach eigenem Bekunden auch abgesehen habt.

Denn über 98 Prozent des Berliner Stromnetzes liegt unterirdisch, aber dort – über dem Westhafenkanal – eben nicht. Weil die Gegend dahinter eine Insel zwischen Kanal und Spree ist. Dort konntet Ihr, vermutlich unbemerkt, dafür sorgen, dass für ein paar Stunden das öffentliche Leben lahm liegt.



Darum geht es Euch: Ihr wollt uns verunsichern, damit wir einen Augenblick innenhalten angesichts des Wahnsinns, der in der Welt passiert, und den Ihr – vollkommen zu Recht - in Eurem Bekennerschreiben anprangert. Dieses Mal ist es die türkische Aggression in der hauptsächlich von Kurden bewohnten Region Afrin in Syrien, die Ihr auf die Agenda heben wollt. In der Vergangenheit war es auch schon mal das (tatsächliche) Leid der Flüchtlinge, mit dem Ihr Euren militanten Mumpitz zu rechtfertigen versucht. Eure Angriffe beispielsweise auf die Berliner S-Bahn (und damit auf uns alle), habt Ihr seinerzeit lautmalerisch mit dem "Grollen des Eyjafjallajökull" erklärt, jenes Vulkans auf Island also, dessen Ausbruch vor einigen Jahren zum Teil den Flugverkehr lahmgelegte.