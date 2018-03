Nach dem Datenskandal um die britische Analysefirma Cambridge Analytica sieht der Grünen-Fraktionsvize Kontantin von Notz die Daten von Facebook-Nutzern nach wie vor in Gefahr. Alles, was das Unternehmen derzeit an Entgegenkommen zeige, überzeuge ihn in keinster Weise, sagte der Netzexperte der Grünen am Donnerstag im rbb-Inforadio.

"Viele der Dinge muss Facebook sowieso machen, weil die europäische Datenschutzverordnung im Mai kommt", sagte er. Doch dieses Gesetz habe das Unternehmen "mit Armeen von Rechtsanwälten bekämpft". Facebook müsse grundsätzlich etwas an seiner Haltung ändern und seine Geschäftsmodelle transparent machen, so von Notz.