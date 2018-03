Die Zahl der Verfahren wegen Korruption ist in Berlin in 2017 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der Anklagen zu Korruption leicht gesunken: 2017 erhob die Staatsanwaltschaft in zwölf derartiger Verfahren Anklage, im Vorjahr waren es 17. Das geht aus dem Korruptionsbericht 2017 hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Bei den Verfahren, die zur Anklage gebracht wurden, sind sechs Angeklagte zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung, zwei Angeklagte zu Freiheitsstrafen mit Bewährung und sechs Angeklagte zu Geldstrafen verurteilt worden.

Eine Anklageerhebung in Korruptions-Verfahren ist selten. Von den 114 Verfahren mit 211 Beschuldigten im Jahr 2017 wurden 94 Verfahren wieder eingestellt.