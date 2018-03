Die Gleichzeitigkeit von Straßenstrich und millionenschweren Penthousewohnungen ist kaum irgendwo in Berlin krasser zu bestaunen als an der Kurfürstenstraße. Damit die angestammte Bevökerung nicht komplett verdrängt wird, zieht Mitte jetzt die Notbremse.

Die Gegend um die Kurfürstenstraße steht in Berlin exemplarisch für einen Raum großer sozialer Gegensätze: Zum Einen entstanden in den vergangenen Jahren vermehrt hochpreisige Eigentumswohnungen. Andererseits sind Teile der Straße seit Jahrzehnten von Prostitution geprägt.



Wegen der massiven Probleme rund um den Straßenstrich führte der Bezirk erst im Januar eine Anwohnerbefragung unter allen Haushalten in dem Gebiet durch. So wolle man klären, wie groß der Anteil der Bewohner sei , der unter Müll, öffentlichem Sex, Fäkalien, Kriminalität und Lärm leide.



