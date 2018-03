Wegen der vielen schweren Unfälle mit abbiegenden Lkw und Radfahrern in Berlin fordert der Senat eine verpflichtende Abbiegeassistenz für Lastwagen. Wie Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Dienstag mitteilte, will sich das Land Berlin mit einer Bundesratsinitiative auf europäischer Ebene dafür einsetzen. "Diese Technik kann Leben retten", sagte Günther.

In Berlin gibt es immer wieder Unfälle mit abbiegenden Lkw, bei denen Radfahrer oder Fußgänger ums Leben kommen oder schwer verletzt werden. Hintergrund der Forderung sind die beiden tödlichen Unfälle in Brandenburg an der Havel und Berlin-Schöneberg im Januar. Eine Zehnjährige und eine Frau wurden dabei von Lastern überrollt, die nach rechts abbiegen wollten.

Das Abgeordnetenhaus hatte den Senat im Anschluss an die Unfälle aufgefordert, eine entsprechende Bundesratsinitiative zu starten, um Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen. "Mit einem verpflichtenden Einbau technischer Systeme in Lastwagen kann man schwere Unfälle künftig verhindern", sagte Günther, die für die Grünen in der Landesregierung sitzt. Sie erinnerte daran, dass der Senat auch mit anderen Projekten an mehr Verkehrssicherheit arbeite. Ein Beispiel sei der Umbau gefährlicher Kreuzungen.