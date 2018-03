rbb/Morling Audio: Inforadio | 20.03.2018 | Ulf Morling | Bild: rbb/Morling

rbb-Recherche: Berliner Justiz am Limit - "Hier in Moabit werden die Richter verheizt"

20.03.18 | 08:38 Uhr

Zu viel Arbeit, zu wenige Richter, fehlende Gerichtssäle: Im Kriminalgericht Moabit sind fast die Hälfte der insgesamt 40 Strafkammern überlastet. Verfahren ziehen sich in die Länge und selbst schwere Straftaten müssen darauf warten, dass sie verhandelt werden. Von Ulf Morling



Die schlanke 49-Jährige mit kurzen, schwarzen Haaren und einem freundlichen Lächeln sitzt in ihrem kleinen Amtszimmer. Vor, neben und über Doerthe Fleischer, Vorsitzende Richterin einer Großen Strafkammer des Berliner Landgerichts, stapeln sich hunderte Aktenbände in Regalen. In roten, grünen, schwarzen, beigen und blauen Papp-Aktendeckeln liegen Berichte, Anklagen und Gutachten - auf Papier festgehaltene Schicksale von Tätern und ihren Opfern. Diese Menschen warten, dass ihr Fall, ihr Schicksal, im Landgericht verhandelt wird. Es geht um Drogenstraftaten oder auch Schrottimmobilien, mit denen nichtsahnende Käufer über den Tisch gezogen wurden. Es handelt sich um schwere Straftaten, die inzwischen bis zu acht Jahre zurückliegen.

Doch Doerthe Fleischer und ihre beiden Beisitzer hatten noch keine Zeit, diese Fälle zu verhandeln. Eigentlich ist Fleischer Richterin am Kammergericht, der nächsthöheren Instanz. Weil aber Richternot herrscht, hilft sie ihren Kollegen im Landgericht seit knapp zwei Jahren aus. Ihre Arbeitstage sind lang, so Fleischer: "Es ist keine Seltenheit, dass ich um 20 Uhr oder noch später hier sitze. Und dann treffe ich um diese Zeit noch einen anderen Vorsitzenden einer Großen Strafkammer." Ihr Wochenschnitt liegt bei 60 Stunden, aber nach 40 Stunden Arbeit aufzuhören, kann sich Fleischer nicht vorstellen. "Als Vorsitzender hat man die Verantwortung, dass alles läuft, vor allem die Haftsachen. Man möchte nicht verantworten, dass Häftlinge, die in U-Haft gehören, freigelassen werden."

Häftlinge werden entlassen, weil alles zu lange dauert

Sechs Häftlinge mussten allein im letzten Jahr in Berlin aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil sie dort länger waren als gesetzlich erlaubt. Vor allem die Staatsanwaltschaft, aber auch das Landgericht, waren nicht schnell genug, die Verfahren zum Abschluss zu bringen. Die mutmaßlichen Straftäter werden entlassen, weil sie als unschuldig gelten, bis sie rechtskräftig verurteilt sind. Und von der Erhebung der Anklage bis zur Gerichtsverhandlung dürfen höchstens vier Monate vergehen, sagt die Rechtsprechung. Deshalb werden zuerst die Haftsachen verhandelt und die anderen Verfahren bleiben oft jahrelang liegen. Das sei ein großes Problem, sagt Raphael Neef (39), Beisitzender Richter einer Großen Strafkammer und im Vorstand des Berliner Richterbundes: "Die Strafkammern müssen wieder in die Lage versetzt werden, neben den Haftsachen auch die Nicht-Haftsachen zu verhandeln, weil es sich auch dort vielfach um schwere Straftaten handelt, die natürlich auch einem Verfahren zugeführt werden müssen. Das ist nicht zu rechtfertigen."

"In Moabit werden die Richter verheizt"

19 der insgesamt 40 Strafkammern gelten derzeit offiziell als überlastet. "Hier in Moabit werden die Richter verheizt", ist das bittere Resümee eines älteren, erfahrenen Vorsitzenden Richters auf einem der langen Flure des Moabiter Kriminalgerichts. Der Richter möchte namentlich nicht genannt werden, auch um nicht in den Ruf eines Nestbeschmutzers zu geraten. Eine belastende Situation sei das, sagt auch Richterin Doerthe Fleischer. "Ich habe oft ein schlechtes Gewissen. Ich arbeite viel, aber der Output ist nicht da. Ich will mich gar nicht in den Vordergrund rücken: Viele Menschen arbeiten unter belastenden Situationen. Allerdings hat der Rechtsstaat eine besondere Funktion, der er unbedingt nachkommen muss." Trotz der Belastung ist der Krankenstand unter den verbeamteten Berliner Richtern einer der niedrigsten im öffentlichen Dienst: Im vierten Quartal 2017 hatten die 145 Richter des Landgerichts im Durchschnitt pro Monat zwei Krankheitstage. Bei der Staatsanwaltschaft sieht es ähnlich aus.

Es gibt zu wenige Gerichtssäle

Zum Richtermangel in Moabit kommt allerdings noch ein weiteres drängendes Problem hinzu: Es gibt zu wenige Gerichtssäle. An manchen Tagen müssen drei Prozesse im Saal 220 verhandelt werden, weil Gerichtssäle fehlen. Richter müssen neu planen, weil der Saal nur nachmittags frei ist und sie nicht den ganzen Tag verhandeln können. Das sehen manche als Gefährdung ihrer richterlichen Unabhängigkeit an, weil sich so die Prozesse gegen ihren Willen in die Länge ziehen. Zwei der drei Hochsicherheitssäle in Moabit haben obendrein einen gemeinsamen Zugang für die Gefangenen. Hier kommt es immer wieder zu Verzögerungen beim Prozessbeginn. Denn zuerst müssen beispielsweise zehn mutmaßliche Hells Angels in Handschellen zu ihrem Mordprozess geführt werden - von 20 Wachtmeistern. Erst danach dürfen aus Sicherheitsgründen andere Gefangene zu ihrem Prozess gebracht werden. Und das kann dauern.

Keine Baugenehmigung für neue Hochsicherheitssäle

Zwei neue Hochsicherheitssäle sind zwar geplant, eine Baugenehmigung gibt es aber noch nicht. Peter Schuster ist seit 25 Jahren Richter. Seit sechs Jahren ist er Vorsitzender einer der sechs Schwurgerichtskammern des Landgerichts. Der 60-Jährige zieht sein Fazit zur Misere in Moabit: "Wir können hier nicht für zwei Tage wegen Personalmangels den Laden dicht machen, wir sind keine Würstchenbude! Die Justiz muss zusehen, mit ihren Mitteln auszukommen und das Beste daraus machen." Vor Jahren seien die falschen Weichen gestellt worden, sagt Schuster. "Man wollte allgemein sehr viel Geld sparen, und dabei hat man es übertrieben. Außerdem dauern im strafrechtlichen Bereich die Verfahren immer länger. Es werden nicht unbedingt mehr, aber die eingegangenen Verfahren dauern länger. Das ist eine Entwicklung, die die Sache noch erschwert."

"Wir sind ein bisschen kaputt gespart worden"

Verfahren ziehen sich auch deshalb in die Länge, weil das Strafrecht immer komplexer wird, die Verteidiger dank Internet immer besser Bescheid wissen und die Gerichte so mit Anträgen auf Trab halten können. 16 neue Vorsitzende Richter gab es im letzten Jahr in Moabit, 19 weitere sollen in diesem Jahr folgen. Die früheren Einsparungswellen fielen hier ins Gewicht, sagt Landgerichtspräsidentin Gabriele Niradzik. Richterin Fleischer formuliert es anders: "Ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen kaputt gespart worden sind, und man das nicht verstanden hat!"

