Am Sonntag findet in Frankfurt (Oder) die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters statt. Vorab sind jedoch leere Wahlumschläge ohne Stimmzettel verschickt worden. Es ist nicht die einzige Ungereimtheit im Zusammenhang mit der Wahl.

Vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Frankfurt (Oder) am kommenden Sonntag sind nach rbb-Informationen leere Umschläge an Wähler verschickt worden. Der verantwortliche Wahlleiter Eyke Beckmann bestätigte, dass in mindestens zwei Fällen leere Umschläge ohne Wahlscheine an Bürger versandt wurden. Ihnen seien mittlerweile per Boten die Stimmzettel zugestellt worden. Ob auch andere Briefwähler betroffen sind, konnte Beckmann noch nicht ausschließen.