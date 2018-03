Mehr als zwölf Anbieter von Leihfahrrädern gibt es bereits in der Stadt. Nun steigt die Angst vor dem Fahrradschrott. Staatssekretär Holger Kirchner will gegen den Wildwuchs vorgehen, auch wenn er als Grünen-Politiker im Prinzip für mehr Fahrradverkehr ist.

Die klaren Regeln gibt es schon. Das ist das Sondernutzungsrecht für öffentliches Straßenland. Alles unter drei Fahrrädern auf der Straße gilt als Gemeingebrauch, muss also nicht genehmigt werden. Alles, was darüber ist, braucht eine Sondernutzungserlaubnis - und Sie sprechen es an: Die Kontrollmechanismen sind das Entscheidende. Genau da arbeiten wir dran. Es ist völlig unstrittig: In dem Moment, wo Fußgänger, Menschen mit Kinderwagen und Rollstühlen behindert werden und dann gar nicht mehr durchkommen, muss man eingreifen.

Die Personalausstattung der Ordnungsämter ist mau. Der Umgang mit öffentlichem Raum in Berlin ist auch ein anderer als der in Singapur. Ich glaube, es hat etwas mit Mentalität zu tun und wie wir mit Stadt umgehen. Aber in diese Lücken gehen diese Anbieter möglicherweise rein und sagen: "Wenn das sowieso alles so verranzt aussieht, dann können wir auch machen, was wir wollen." Das ist aber ein Irrtum.