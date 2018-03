imago stock&people Video: rbb Aktuell | 19.03.2018 | Arndt Breitfeld | Bild: imago stock&people

Bezirk und Senat stellen Pläne vor - Geplantes Abschiebegefängnis erregt Bürger in Lichtenrade

20.03.18 | 11:19 Uhr

In Lichtenrade soll eine alte Jugendhaftanstalt zum Abschiebegefängnis für Gefährder umgebaut werden. Für abgelehnte Asylbewerber also, von denen laut Polizei eine besondere Gefahr ausgeht. Am Montag wurden die Pläne den Anwohnern präsentiert. Von Sebastian Schöbel

Mehrere Frauen im Alter von 40 und 80 Jahren, stehen in der Aula des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums in Berlin-Lichtenrade zusammen und sind sauer. Von dem Infoabend zu dem neuen Abschiebegefängnis hätten viele von ihnen nur durch Bekannte, Freunde oder die Medien erfahren, kritisieren sie. Im nahegelegenem Jugendarrest sollen spätestens ab 2019 regelmäßig bis zu zehn sogenannte Gefährder auf ihre Abschiebung warten. Dabei handelt es sich um abgelehnte Asylbewerber, die laut Polizei radikalisiert sind und von denen man annehmen muss, dass sie zu Terrorangriffen fähig sind. Eine Anwohnerin schimpft ins Saalmikrofon, dass schon alles entschieden sei. "Jetzt wird wieder über unseren Kopf hinweg beschlossen, dass diese Gefährder nach Lichtenrade kommen", sagt sie.



Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) sieht das anders. Mehr als 5.000 Flyer seien verteilt worden, viele Menschen habe man im Vorfeld erreicht. Nur: "In das eine Haus kommt man mal nicht rein, beim anderen steht 'Bitte keine Werbung' auf dem Briefkasten. Das waren die, die nichts bekommen haben", so Schöttler. Etwa 60 Anwohner sind am Ende erschienen.

Der Jugendarrest muss Platz machen

Schöttler versucht, die aufgebrachten Anwohner zu beruhigen: "Es werden immer nur kurzzeitig Menschen hier untergebracht, wenige Tage bis wenige Wochen, und dann sollen sie auch abgeschoben werden." Einige Anwesende haben dennoch Bedenken - trotz der Beteuerungen von Senat, Bezirk und Polizei, dass die Haftanstalt für die nötigen Sicherheitsstandards umgebaut und genug Personal eingesetzt werde. Für noch mehr Unruhe im Saal sorgt die Ankündigung, dass der Jugendarrest in sein altes und derzeit fast ungenutztes Stammhaus gleich nebenan zurückverlegt werden soll, nach umfangreichen Renovierungsarbeiten, um Platz zu machen, für die Gefährder. Bei Anwohnern wie Peter Herrmann weckt das ungute Erinnerungen. Im alten Jugendarrest sei es üblich gewesen, dass sich Häftlinge lautstark durch offene Fenster mit Freunden und Bekannten auf der Straße unterhalten konnten - und auch schon mal das ein oder andere "Geschenk" über den Zaun flog. "Und da hat uns weder die Politik noch die Polizei geholfen. Es kam da wirklich zu sehr starken Lärmbelästigungen", sagt Herrmann. Das könnte nun wieder passieren, befürchten nicht wenige Anwohner. Herrmann bittet für sich und die anderen Lichtenrader um Verständnis: "Kirchhainer Damm vierspurig ausgebaut, Dresdner Bahn, abknickende Flugrouten, Gefährderknast - der Lichtenrader ist langsam sauer."



"Wie müssen auch bereits sein, was zu tun"

Der Lichtenrader CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak kritisiert zudem, dass der Senat schon im Sommer 2017 geplant habe, den Abschiebeknast einzurichten, es im Berliner Abgeordnetenhaus aber leugne. Tatsächlich hatte die Senatsverwaltung für Inneres Anfang September des vergangenen Jahres eine entsprechende Nachfrage der CDU mit "Nein" beantwortet. Nur wenige Tage später war mit dem Gesamtpersonalrat der Polizei jedoch über genau diese Planungen gesprochen worden. Das geht aus einem Polizei-Protokoll hervor, das rbb-Inforadio vorliegt. Luczak vermisst nun vor allem ein tragfähiges Personalkonzept für den neuen Abschiebeknast. "Wenn man sieht, was in den anderen JVA an Ausbrüchen passiert ist, kann einem schon angst und bange werden." Ttrotz der vielen Signalworte - von "Knast" über "Abschiebung" bis zu "Gefährder": Am Ende bleibt die Veranstaltung erstaunlich ruhig. Böse Worte fallen keine, vor allem nicht gegen Flüchtlinge und Asylbewerber. Eine ältere Dame, die schon seit 30 Jahren in der Nachbarschaft der Haftanstalt wohnt, meint sogar: "Wenn wir sagen, wir wollen es nicht, geht es woanders hin und belastet andere Bürger. Irgendwo muss es ja bleiben. Wenn wir das Problem schaffen wollen, müssen wir auch bereit sein, was zu tun."