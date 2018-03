Brandenburgs Finanzminister und bisheriger Linken-Parteichef Christian Görke kündigte im Januar überraschend seinen Rückzug von der Parteispitze an. Nun wurde sein Nachfolge-Wunsch umgesetzt - eine weibliche Doppelspitze.

Die in Brandenburg gemeinsam mit der SPD regierenden Linken haben sich personell neu aufgestellt. Ein Landesparteitag wählte am Samstag in Potsdam eine Doppelspitze, der Landessozialministerin Diana Golze sowie die bisherige Geschäftsführerin der Brandenburger Linken, Anja Mayer, angehören. Auf Golze entfielen 78,5 Prozent der Stimmen, Mayer kam auf 82,3 Prozent. Der bisherige Landesvorsitzende und Finanzminister Christian Görke hatte nicht erneut kandidiert.

Programmatische Veränderungen würden unter der neuen Parteiführung nicht in den Vordergrund gestellt werden, sagte Mayer am Abend im rbb. Stattdessen müsse man Politik transparent und authentisch machen. Als konkrete Ziele der Linkspartei nannte sie unter anderem, dass sie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in Brandenburg ein Mindestlohn von zehn Euro durchsetzen wolle.