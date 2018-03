Der neue Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel, will den Kurs seiner Vorgängerin Franziska Giffey (beide SPD) fortsetzen. Er werde Probleme klar ansprechen und konkrete Lösungen anbieten, versprach der 31-Jährige am Donnerstagmorgen im rbb.

Bildung werde ein Schwerpunkt der Arbeit sein, erläuterte Hikel, der bisher als Lehrer tätig war, in der rbb-Welle Fritz. "Das ist ein Thema, das mir als Neuköllner SPD-Mitglied und -Bezirkspolitiker schon in die DNA eingebrannt ist." Dazu komme die Frage der Integration und danach: "Wie leben wir eigentlich in diesem Land zusammen?" Diese Regeln gelte es zu vermitteln - aber auch "zu sagen, wenn andere Leute bewusst dagegen verstoßen: So geht es nicht."