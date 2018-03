Imago Video: Abendschau | 12.03.2018 | Ute Barthel | Bild: Imago

Spekulanten treiben Preise nach oben - Vorkaufsrecht kann für Bezirke teuer werden

12.03.18 | 20:20 Uhr

Um Mieter zu schützen und gewinnmaximierende Immobiliendeals in Berlin zu verhindern, wollen die Bezirke öfter von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Genau das aber wird immer teurer. Der Bezirk Kreuzberg hat mit Hilfe eines Partners gerade ein Mietshaus gerettet - für sieben Millionen Euro. Von Ute Barthel

Die 80 Mieter im Haus an der Eisenbahnstraße Ecke Muskauerstraße in Berlin-Kreuzberg

können erst einmal aufatmen. Sie hatten drei Monate in der Angst gelebt, aus ihrem Zuhause verdrängt zu werden, weil ihr Mietshaus meistbietend versteigert wurde. Doch jetzt hat der Bezirk Kreuzberg sein Vorkaufsrecht ausgeübt.

Trotz Gesprächsangebot - der Käufer meldete sich nicht

"Nun ist die Zeit der Ungewissheit vorbei, drei Monate lang wussten wir nicht, ob es wirklich klappen wird, unser Haus vor der Spekulation zu retten, denn der Preis war sehr hoch", erzählt Mieter Michael Baute. Lange hatten die Mieter gegen die Versteigerung ihres Hauses gekämpft. Im Dezember protestierten sie vor und sogar im Auktionssaal gegen die Versteigerung ihres Mietshauses, doch vergeblich. Für das Höchstgebot von 7,16 Millionen Euro ging das Haus an einen anonymen Käufer. Wochenlang blieb seine Identität unklar. Die Mieter wussten nicht, wer ihr Haus erworben hatte und waren beunruhigt. "Wer nichts Schlimmes vorhat, kann mit uns reden, dazu sind wir bereit. Wenn sich jemand aber nicht zeigen will, dann machen wir uns Sorgen", meinten sie und forderten den Käufer in einer öffentlichen Aktion in ihrem Kiez dazu auf, mit ihnen ins Gespräch zu treten.

Ein Drittel über dem Verkehrswert des Hauses

Der Kaufpreis des Hauses lag 32 Prozent über dem Verkehrswert von 5,4 Millionen Euro. Bezirksstadtrat Florian Schmidt kündigte darum bereits kurz nach der Versteigerung an, dass der Bezirk sein Vorkaufsrecht prüfen werde: "Der Preis ist derart spekulativ, dass es einen enormen Aufwertungs- und Verdrängungsdruck ergibt." Um den Preis wieder zu erwirtschaften, müsse das Haus filetiert, also in Eigentumswohnungen aufgeteilt und dann weiter verkauft werden. Und die Mieter, die teilweise schon seit 38 Jahren in dem Haus wohnen, müssten wahrscheinlich dann raus. Das allerdings wollte der Bezirk verhindern und suchte nach einem Partner, der in den Kaufvertrag einsteigen könnte, zum Beispiel eine Wohnungsbaugesellschaft, eine Stiftung oder eine Genossenschaft. Doch vielen war der Preis von mehr als sieben Millionen Euro zu hoch.

Schwierige Suche nach einem privaten Investor

Der Bezirk überlegte daher, ob er das Vorkaufsrecht zum deutlich niedrigeren Verkehrswert von rund fünf Millionen Euro ausüben könne. Diese Möglichkeit ist im Baugesetzbuch vorgesehen, wenn der Kaufpreis den Verkehrswert deutlich übersteigt. Das war bei diesem Kreuzberger Eckhaus der Fall. Allerdings ergab sich nun ein neues Problem. Das Haus wurde in einer öffentlichen Auktion versteigert. Laut Rechtsprechung gilt der dort erzielte Preis dann als der aktuelle Verkehrswert, also 7,16 Millionen Euro. "Wir mussten jemanden finden, der für diese hohe Kaufsumme in den Kaufvertrag einsteigen wollte", berichtet Michael Baute. Die Suche gestaltete sich schwierig, denn wie sollten die Mieten bezahlbar bleiben, wenn die Immobilie so teuer erworben wurde? "Die letzten Wochen waren ziemlich turbulent", so Baute weiter. Verschiedene Lösungen seien dann diskutiert worden.



Eines der diskutierten Modelle sah dann vor, dass eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft das Haus übernimmt. Fast alle Bewohner zeigten sich auch bereit, Mieterhöhungen von einem Euro pro Quadratmeter zu akzeptieren.



Später dann wurde ein privater Unternehmer gefunden, der bereit war, das Haus zu kaufen. Er unterzeichnete auch einen Vertrag mit dem Bezirk, in dem er sich dazu verpflichtet, keine Luxussanierungen durchzuführen und auch das Haus nicht in Eigentumswohnungen aufzuteilen. Mit den Mietern will er in Einzelvereinbarungen festlegen, dass notwendige Modernisierungen sozialverträglich durchgeführt werden.

“Im nächsten Fall wollen wir, dass eine Wohnungsbaugesellschaft in das Bieterverfahren geht, und wenn diese überboten wird, und Verkehrswert und Kaufpeis wieder so eine Distanz aufweisen, dann wollen wir [unsere Kaufoption – d.R.] zum Verkehrswert ausüben und werden dann ein Musterklageverfahren anstreben." Florian Schmidt, Baustadtrat Friedrichshain-Kreuzberg (Grüne)

Investoren wollen Vorkaufsrecht des Bezirks auszuhebeln

"Viele Male saßen wir Mieter mit dem Unternehmer und den Vertretern vom Bezirksamt zusammen. Dabei hat der Unternehmer uns glaubhaft versichert, dass er kein spekulatives Interesse an dem Haus hat und die Mieten nicht in die Höhe treiben will", schildert Michael Baute die Verhandlungen. Das Haus scheint also erst einmal vor der Spekulation gerettet, aber zu welchem Preis? Immer lauter wird die Kritik, dass der Bezirk sich an der Preistreiberei auf dem Berliner Immobilienmarkt beteilige. Der grüne Baustadtrat Florian Schmidt hat sich immer damit gerühmt, dass er die Investoren mit dem Vorkaufsrecht abschrecken könne. Doch die Gefahr ist groß, dass Spekulanten diese Sonderkaufoption über den Preis aushebeln können, indem sie das Haus in einer öffentlichen Auktion das Haus anbieten und dabei den den Preis des Hauses in die Höhe treiben. Dieses Mal nun hat der Bezirk noch einen "weißen Ritter" gefunden, der bereit ist, die hohe Kaufsumme zu zahlen. Doch die nächste Versteigerung steht schon auf dem Kalender. Bereits am 21. März steht nun der nächste Versteigungstermin an. Dann wird das Wohnhaus Mehringdamm 67 aufgerufen. Das Mindestgebot liegt bei fünf Millionen Euro. "Ich hoffe, dass eine städtische Wohnungsbaugesellschaft sich beteiligen wird", sagte der Baustadtrat Florian Schmidt rbb|24. Die Frage allerdings bleibt, ob diese Wohnungsbaugesellschaft dann bei der Auktion auch mithalten kann. "Wenn ein privater Käufer das Haus zu einem Preis ersteigert, der weit über dem Verkehrswert liegt, werden wir das Vorkaufsrecht zum Verkehrswert ausüben", kündigt Schmidt an. Der Bezirk strebe dann vor Gericht ein Musterverfahren an zur Rettung des Vorkaufsrechtes.

Infobox: Milieuschutzgebiet In Berlin gibt es rund 40 Milieuschutzgebiete. Dort haben Bezirke nicht nur ein Vorkaufsrecht, sondern für Investoren gelten auch strenge Richtlinien. So ist die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in diesen Gebieten genehmigungspflichtig und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Auch der Abriss oder mietenerhöhende Sanierungen müssen vom Bezirksamt genehmigt werden. Vor der Nutzung des Vorkaufsrechts muss mit dem potentiellen Käufer eine Abwendungsvereinbarung geschlossen werden. Darin kann sich der Käufer dazu verpflichten, in den kommenden 20 Jahren keine übertriebene energetische Sanierung durchzuführen oder Aufzüge einzubauen. Wichtiger ist allerdings, dass keine Aufteilung in Eigentumswohnungen stattfindet.

