Nach dem Stromausfall in Charlottenburg ermittelt der polizeiliche Staatsschutz, wie es zu dem Brand an der Mörschbrücke kam. Im Internet bekannte sich eine linksextreme Gruppe dazu, das Feuer gelegt zu haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, setzten Unbekannte am Montag gegen 13 Uhr Versorgungsleitungen unter der Mörschbrücke nahe dem Bahnhof Jungfernheide in Brand. Durch die Hitze seien auch Teile der Brücke und der Fahrbahn beschädigt worden. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Eine linksextreme Gruppe namens "Vulkangruppe NetzHerrschaft zerreißen" bekannte sich am Montag auf der Plattform Indymedia dazu, ein "große Menge Kabel" angezündet zu haben und außerdem "gezielt Kabel durchtrennt" zu haben. Die Gruppe schrieb, sie habe dem Militär, der Flugbereitschaft der Bundesregierung und mehreren Großkonzerne Schaden zufügen wollen. "Der hoffentlich hohe wirtschaftliche Schaden bereitet uns eine Freude", so die Gruppe im Bekennerschreiben.

Der rbb-Extremismusexperte Olaf Sundermeyer hält das Bekennerschreiben für durchaus authentisch. "Absender ist eine Gruppe, die seit nunmehr sieben Jahren immer mal wieder nach verschiedenen Anschlägen auf Anlagen der Deutschen Bahn in Berlin auftaucht – auch auf Anlagen von Vodafone", sagte Sundermeyer. So habe es beispielsweise Brandanschläge auf Kabelschächte der Bahn am Ostkreuz, in Spandau oder in Treptow gegeben.

Eine Verbindung zum türkischen Militäreinsatz im Kurdengebiet in Nordsyrien, wo auch Panzer deutscher Bauart eingesetzt werden, hält Sundermeyer für möglich. "Wenn man an den kommenden ersten Mai denkt, bei dem das Kurdenthema im Prinzip der Hauptmobilisierungsgrund ist, dann könnte es durchaus einen inhaltlichen Zusammenhang darstellen", so Sundermeyer.