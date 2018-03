Bild: dpa/Contini

1. Mai in Kreuzberg - Bezirksamt will auch im Görlitzer Park die Mai-Partys zähmen

23.03.18 | 15:11 Uhr

Mit dem Myfest lenkt das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg seit 2003 die 1. Mai-Party rund um die Oranienstraße in halbwegs geordnete Bahnen. Nun soll auch der Görlitzer Park zur umzäunten Partyzone werden. Längst nicht alle finden das gut. Von Tom Garus

Felix* genießt seinen Premiumblick über den Görlitzer Park. Näher dran geht nicht. Er wohnt im obersten Geschoss eines angrenzenden Wohnblocks - seit vielen Jahren lebt der Mann, der lieber anonym bleiben möchte, im Kiez am Görlitzer Park. Seit zehn Jahren sieht er die Veranstaltungen rund um den 1. Mai kommen und gehen – mitgefeiert hat er fast immer bei den kleinen, selbstorganisierten Raves, die bis zu 400 Menschen in den Mai tanzen ließen. Mit selbst mitgebrachten Verstärkern ließen verschiedene Live-Musiker, wie zur Fete de la Musique, Party-Stimmung aufkommen. Ein großes und schönes Ramba Zamba, findet Felix, auch mit den kleinen mobilen Essensständen der Leute: "Das ist immer so schön, weil man merkt, wie das jedes Jahr anders und jedes Jahr spontan von den Leuten selbstgemacht ist." Damit soll jetzt Schluss sein, sagt Monika Herrmann (Grüne), die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Wie eine Schablone will sie das Myfest-Konzept rund um die Oranienstraße auf den Görlitzer Park übertragen: Zum ersten Mal soll in wenigen Wochen hier das "MaiGörli" stattfinden.

Blick über den Görlitzer Park. | Bild: rbb/Tom Garus

Schluss mit Spontan-Raves und Privat-Verkäufen Geplant sind: Zugangskontrollen an 17 Eingangsschleusen ab dem Morgen des 30. April. Grills, Fahrräder und Verstärker sind verboten. Getränke sind bis drei Liter, aber nur in Plastikflaschen oder Kartons erlaubt. Dosen und Glasflaschen kommen nicht mit in den Park. Das Monopol zum Bierverkauf fällt an die im Park ansässigen Cafés und Restaurants - kostenloses Wasser hingegen verschenken die Berliner Wasserbetriebe. Der Bezirk stellt Toiletten im Park auf. Durch dieses Durchgreifen will die Bezirksverwaltung garantieren, dass "Anwohner, Behörden und der Park weniger belastet werden". Notwendig sei das wegen den "ungenehmigten Partys" und wegen "massiver Verschmutzung der Grünfläche und Lärmbelästigung", so die Argumentation der Bezirksverwaltung. Zudem seien jedes Jahr hohe Kosten für die Reinigung des Parks angefallen. Hinter dem "MaiGörli"-Konzept steht auch der Senat, steuert Geld bei für die Zäune, den Sicherheitsdienst und die Reinigung. Auch die Musik wird dieses Jahr von den Behörden organisiert: Zwischen 12 und 23 Uhr spielen Techno-DJs wie Oliver Koletzki oder das DJ-Duo M.A.N.D.Y.. Auf einer zweiten Bühne sollen lokale Künstlerinnen und Künstler auftreten.

"Es geht darum, Geld abzuschöpfen" "Ich sehe das als Anwohner problematisch. Für mich ist das ein Verlust an Freiheit und Abenteuer", sagt Felix und schaut von seinem Schlafzimmerfenster auf das Parkgelände. Für ihn trägt das Konzept eine deutliche Handschrift: "Es läuft für mich darauf hinaus, dass es darum geht, Geld abzuschöpfen. Dass die Pächter der Lokale im Park ihren eigenen Getränkeverkauf machen und jeder, der selbst etwas verkaufen will, nicht in den Park reinkommt." Dabei unterscheide sich der Görlitzer Park doch von den Gegebenheiten des Myfestes: "Der Unterschied ist, dass dort sowieso Bars und Clubs ansässig sind in den Straßen. Im Görlitzer Park war das immer komplett frei. Das waren Leute wie Du und ich, die da Party gemacht haben."

Berliner Flaschensammler haben zum Myfest in Kreuzberg Hochkonjunktur | Bild: imago stock&people

Anwohner beschwerten sich nachts über Lärm

Ein anderer Anwohner lässt seinem Frust auf einer Social Media Plattform freien Lauf: "Da werden dort also das ganze Jahr über illegale Drogen verkauft. Und nun soll dort an einem Tag im Mai eine Totalüberwachung stattfinden, um zu verhindern, dass dort ein paar Menschen mit nicht ganz legalen Getränkeverkauf ein bisschen Geld verdienen und kleinere spontane Musikveranstaltungen durch größere abgelöst werden, um uns Anwohner vor Lärm und Müll zu schützen. Einfach lächerlich!" Dass der Görlitzer Park nach den alljährlichen Feiern zum 1. Mai zugemüllt war, ist unbestritten. Zehntausende Menschen feierten hier stundenlang, Anwohner beschwerten sich nachts über Lärm. Um die Müllberge im Park musste sich am folgenden Tag die BSR kümmern.



Spott über Vorstoß des Bezirksamts

Manche User spotten über den Vorstoß des Bezirksamts: "Wer ist denn so naiv zu glauben, dass es kontrolliert zu weniger Schaden kommt?", und ein anderer User schreibt: "Da wünscht man sich fast die alte 1. Mai Krawalle zurück!". Während es anderen nicht weit genug geht: "Wäre es nicht mal an der Zeit, die Partytouristen so zu lenken, dass sie nicht nur den Görli nicht ruinieren, sondern auch der Nachbarschaft eine Verschnaufpause gönnen?" Felix* wird auch dieses Jahr zur Party zum 1.Mai gehen, ob es nun Myfest oder MaiGörli heißt. Den bitteren Beigeschmack wird er trotzdem nicht mehr los: "Es ist nur so ein Gefühl: Aber ich glaube nicht, dass der Müll oder die Lärmbelästigung das eigentliche Argument ist, es nicht stattfinden zu lassen. Ich denke, dass sind die letzten Ausläufer einer generellen Kulturpolitik in der Stadt: Alles, was selbstverwaltet wird, alles, was nicht von der Stadt organisiert und kontrolliert ist, wird im Grunde zusehends mit dem Argument von Lärmstörung unterbunden. Wenn man das mit der Kulturpolitik der 90er Jahre vergleicht, hat sich das extrem verändert."

*Name von der Redaktion geändert