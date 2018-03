Ausschreitungen auf Demonstration am Wochenende

Bei einer Demonstration von Kurden am Sonntagabend in Berlin hat es nach Angaben der Polizei Ausschreitungen gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind dabei 14 Polizisten leicht verletzt worden. Zehn Demonstrantinnen und Demonstranten wurden festgenommen.

Mehrere Hundert Menschen waren durch Kreuzberg und Mitte gezogen, um gegen den Vormarsch der türkischen Armee in Nordsyrien zu protestieren. Dabei flogen laut Polizei auch Steine und Flaschen gegen ein mutmaßlich von Türken bewohntes Haus und Einsatzkräfte, woraufhin die Beamten eingriffen. Nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft der Polizei wurden die Beamten mit Flaschen, Steinen, körperlicher und verbaler Gewalt angegriffen – bei einem weiteren Vorfall sei ein Demonstrant mit einem Messer auf einen Polizisten losgegangen.

Gegen die festgenommenen vier Frauen und sechs Männer, die kaut Polizei mittlerweile wieder auf freiem Fuß sind, wird demnach unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die verletzten Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.