dpa-Zentralbild Video: Brandenburg aktuell | 07.03.2018 | Stephanie Teistler | Bild: dpa-Zentralbild

Debatte um Landeshaushalt - Brandenburger Landtag streitet um den Nachtragsetat

07.03.18 | 17:03 Uhr

Rot-Rot will in Brandenburg mehr investieren. Dafür braucht es mehr Mittel im eigentlich bereits verabschiedeten Haushalt. Im Landtag priesen die Regierungsparteien nun ihre Pläne, die Opposition dagegen warf ihnen eine unverantwortliche Schuldenpolitik vor.



Der Landtag in Potsdam hat am Mittwoch bei der Debatte über den fast eine halbe Milliarde Euro schweren Nachtragshaushalt heftig über den finanziellen Kurs Brandenburgs gestritten. Der CDU-Abgeordnete Sven Petke warf der rot-roten Regierung vor, trotz der Rekord-Steuereinnahmen dieses Jahr neue Schulden zu machen. Finanzminister Christian Görke (Linke) wies dies zurück und betonte, seine Regierung habe vielmehr seit ihrem Antritt massiv Schulden getilgt.



Petke widersprach und erklärte am Rande der Debatte, dass mit den nun geplanten neuen Ausgaben auch neue Schulden entstünden, denn die Regierung würde dabei Rücklagen nutzen, also eigentlich für andere Töpfe vorgesehene Mittel. Und er argumentiert: Diese Gelder seien noch gar nicht als tatsächliche Guthaben vorhanden, sondern nur Ermächtigungen zur Aufnahme neuer Kredite. Ähnlich hatten zuvor bereits die Grünen argumentiert.

Wenn schon Nachtragshaushalt, dann hat die Opposition da auch Vorstellungen

Doch Rot-Rot setzte sich in den Abstimmungen durch. Der Landtag lehnte mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD und Linke mehr als ein Dutzend Änderungsanträge zum Nachtragshaushalt aus den Reihen der Opposition ab. Die CDU etwa wollte unter anderem die Polizei und die Justiz stärken, die AfD forderte eine Förderung von Neugründungen ärztlicher Praxen im ländlichen Raum. Über den Nachtragshaushalt soll an diesem Donnerstag endgültig entschieden werden, dann allerdings ohne erneute Debatte.

Ein weiterer Kritikpunkt Petkes betraf die Finanzierung des Hauptstadtflughafens BER. Die Union warf der Regierung hier "finanzielle Tricks" vor, weil die BER-Kosten auf die Zeit nach der nächsten Landtagswahl 2019 verschoben würden.



Görke wies die Darstellung in der Debatte als "absurd" zurück. Seit 2014 habe die rot-rote Landesregierung bereits 470 Millionen Euro an Schulden getilgt. Mit dem Abschluss für 2017 werde sich dieser Betrag nochmals um 200 Millionen Euro erhöhen.

Gesamtetat vergrößert sich auf 11,8 Mrd. Euro

Die Finanzplanung für das laufende Jahr sieht unabhängig vom Nachtragshaushalt vor, dass sich Ein- und Ausgaben die Waage halten. Die Hälfte des Geldes, das am Schluss zum Beispiel wegen nicht zeitgerecht realisierter Projekte übrig bleibt, soll in die Schuldentilgung fließen.



Mit dem Nachtragshaushalt vergrößert sich der Gesamtetat für 2018 auf 11,8 Milliarden Euro. Die zusätzlichen Ausgaben werden unter anderem durch die derzeit hohen Steuereinnahmen, niedrigen Zinsen und den Griff in die Rücklagen ermöglicht. Finanziert werden sollen damit unter anderem Investitionen, zum Beispiel in die Ausstattung der Krankenhäuser oder von Sportvereinen. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte bereits vom Einstieg in ein "Jahrzehnt der Investitionen" gesprochen.

Grüne warnen vor einer Eintrübung der Konjunktur

Der Grünen-Politiker Axel Vogel bemerkte, der Nachtragshaushalt deute bereits an, wie der künftige Doppelhaushalt 2019/20 aussehen werde. Er warnte davor, dass die Konjunktur sich wieder eintrüben und die Zinsen steigen könnten. Außerdem drohe, dass das Land weniger Gelder vom Bund und von der EU erhalte.



Derzeit sei die wirtschaftliche Situation zwar hervorragend, dies sei bei den Menschen im Land aber nicht angekommen, stellte der Linken-Abgeordnete René Wilke fest. Es sei Aufgabe der Politik, das Leben der Menschen leichter zu machen. Dazu dienten etwa der Einstieg in die Beitragsfreiheit von Kitas oder auch die höheren Investitionen in Krankenhäuser. Die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin kritisierte, die Regierung werfe jeden Tag Geld für den geplanten Großflughafen BER aus dem Fenster. Sie sollte lieber Geld in soziale Projekte statt in eine Imagekampagne stecken.

Der Landtag lehnte mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD und Linker mehr als ein Dutzend Änderungsanträge zum Nachtragshaushalt aus den Reihen der Opposition ab. Die CDU etwa wollte unter anderem die Polizei und die Justiz stärken, die AfD forderte eine Förderung von Neugründungen ärztlicher Praxen im ländlichen Raum. Über den Nachtragshaushalt soll an diesem Donnerstag endgültig entschieden werden, dann allerdings ohne erneute Debatte.