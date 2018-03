Viele Eltern von Kita- und Hortkindern können in Potsdam hoffen, einen Teil ihrer Kostenbeiträge für die vergangenen beiden Jahre zurückzubekommen. Die monatlichen Zahlungen sind mutmaßlich für viele zu hoch und müssen neu berechnet werden, sagte der Sozialbeigeordnete Mike Schubert am Donnerstag. Gründe sind eine Klage der Arbeiterwohlfahrt als Kita-Träger sowie Beschwerden des Elternbeirates.

Schubert räumte ein, es werde einige Zeit dauern, die Beiträge von fast 120 Einrichtungen in Potsdam mit 17.000 Plätzen neu zu berechnen. Auch wann die Eltern Bescheid bekommen, stehe noch nicht fest. Man werde sich deshalb in einem Elternbrief an die Betroffenen wenden, so Schubert, und die Zeit-Schienen deutlich darstellen.

Daher ist auch noch offen, was die Rückzahlungen die Stadt Potsdam insgesamt kosten wird. Profitieren würden vor allem Besserverdiener, da sie bisher besonders viel gezahlt haben, so Schubert. Mike Schubert hofft, dass die Träger bis zum Sommer alles durchkalkuliert haben und dass nach einer Prüfung festeht, "über welche Summe wir reden."