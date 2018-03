rbb/Allhoff Audio: Inforadio | 23.03.2018 | Nina Amin | Bild: rbb/Allhoff

Senat und Bezirke ringen um Lage - Wohin mit den neuen Flüchtlingsunterkünften?

24.03.18 | 13:30 Uhr

Berlin will an 24 Standorten neue Unterkünfte für Geflüchtete bauen. Nur wo? Mit den Vorschlägen des Senats sind nicht alle Bezirke einverstanden. Doch am Dienstag soll endgültig beschlossen werden, wo die Modularen Unterkünfte stehen werden. Von Nina Amin

An 24 Standorten sollen in den nächsten vier Jahren modulare Unterkünfte für Geflüchtete gebaut werden. Mitte Februar hatte der Senat eine Standortliste mit zwei Standorten pro Bezirk beschlossen und veröffentlicht. Dagegen legten einige Bezirke Widerspruch ein und schlugen alternative Grundstücke vor.



hintergrund imago stock&people Berliner Senat plant 25 weitere Standorte - Modulare Unterkünfte: Mehrere Bezirke legen Widerspruch ein Bis zu diesem Mittwoch wollte der Senat die Standorte für 25 neue Flüchtlingsunterkünfte festklopfen. Doch mehrere Bezirke wehren sich: Einige der vorgeschlagenen Standorte seien ungeeignet oder schon verplant. Und mit Alternativen sieht es schwierig aus.

Auch Angela Schöttler, Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, bemängelt, dass der Diedersdorfer Weg, einer der Standorte, zu weit am Stadtrand gelegen sei. Außerdem sei das Gelände Teil einer dringend für den Bezirk benötigten Naturfläche. Deswegen hat Schöttler dem Senat ein anderes Grundstück vorgeschlagen: "Der zweite Standort liegt in der Röblingstraße in Tempelhof, also in der Innenstadt. Hier kann man gut Integration machen, er ist erschlossen. Wir hoffen sehr, dass der Kauf zustande kommt, und wir diesen Standort gemeinschaftlich entwickeln können."

Von sieben Vorschlägen können wir drei übernehmen

Das Land müsse das Grundstück einem Privateigentümer abkaufen, der aber willig sei, so Schöttler. Der Senat versuche, das Gelände zu erwerben, bestätigt Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen dem rbb. Damit sei die Standortfrage in Tempelhof-Schöneberg erstmal geklärt. Aber das ist längst nicht in allen Bezirken so: "Die Bezirke haben sieben Vorschläge gemacht, davon können wir drei übernehmen. Bei den anderen hat der Schnellcheck ergeben, dass sie aus unterschiedlichen rechtlichen Gründen nicht in Frage kommen", sagt Kollatz-Ahnen.

hintergrund dpa/Rolf Kremming Das sind die vorgeschlagenen Standorte - Senat plant 25 weitere modulare Unterkünfte für Flüchtlinge Fast 13.000 Flüchtlinge sind 2017 aus Notunterkünften in dauerhaftere Unterkünfte umgesiedelt worden. Doch es fehlt immer noch Wohnraum. Der Senat will deshalb an 25 neuen Standorten zusätzliche modulare Unterkünfte (MUF) bauen. Es gibt erste Proteste.

Die Standortliste gilt weiter

Außerdem gelte weiterhin die Mitte Februar beschlossene Standortliste des Senats - auch wenn das nicht unbedingt Jubelschreie in den Bezirken auslösen werde, meint der Finanzsenator. Das dürfte in Steglitz-Zehlendorf der Fall sein. Der Osteweg in Lichterfelde steht auf der Senatsliste, sei aber nicht geeignet, sagt Cornelia Seibeld, stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende in Steglitz-Zehlendorf und Abgeordnete: "Das Grundstück entspricht nicht den Vorgaben, die der Senat selbst gemacht hat: Es ist nicht 6.000 Quadratmeter groß. Außerdem ist es ein Vorhaltestandort für eine Schulturnhalle, die nach wie vor gebraucht wird. Deswegen ist das Grundstück schon in den letzten Jahren immer wieder verworfen worden."

MUFs seien alternativlos

Die zuständige Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) hat deshalb Widerspruch gegen den Osteweg eingelegt. Einen Alternativstandort hat sie dem Senat nicht vorgeschlagen. Es gebe keine anderen geeigneten Flächen, so ihre Begründung. Auch in Charlottenburg-Wilmerdorf und weiteren Bezirken ist man sich bei der Standortfrage nicht einig mit dem Senat. Ob so das Ziel – zwei weitere landeseigene Flüchtlingsunterkünfte pro Bezirk – mittelfristig erreicht werden kann, scheint fraglich. Der Finanzsenator hält dies für eine kostengünstige Unterbringung der Menschen allerdings für alternativlos. Am nächsten Dienstag will der Senat eine endgültige Liste beschließen.