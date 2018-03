BVV fordert, Anschläge in Neukölln als Terror einzustufen

Nach Brandanschlägen in Berlin-Neukölln hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) die Polizei aufgefordert, auf eine Einstufung der Taten als Terror hinzuwirken. "Es liegt nahe, dass der mangelnde Erfolg von Polizei und Justiz, Täter festzustellen und vor Gericht zu bringen, von den Brandstiftern offenbar als Ermutigung zur Fortsetzung ihrer Taten verstanden wird", erklärte die BVV am Montag zu einer verabschiedeten "Entschließung gegen rechten Terror". Die künftige Leitung der Polizei solle sich bei der Staatsanwaltschaft für die Terror-Einstufung einsetzen.

Immer wieder Brandanschläge in Neukölln

In den vergangenen Jahren verübten unbekannte Täter in Neukölln immer wieder Brandanschläge auf Büros von Politikern und Häuser von Menschen, die sich gegen Rechts positioniert hatten - zuletzt Anfang Februar. In der BVV-Entschließung heißt es, es gebe wenig Zweifel, dass die Täter aus dem rechten Spektrum kämen. Betroffene und Bevölkerung erwarteten "nunmehr endlich Erfolge" bei der Aufklärung.

Seit gut einem Jahr arbeitet eine eigene Ermittlungsgruppe an den Fällen. Sie und abschließend die Staatsanwaltschaft Berlin übernehme die "rechtliche Würdigung", teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Es werde auch weiterhin geprüft, ob die Voraussetzungen für den Tatbestand der Bildung einer kriminellen beziehungsweise terroristischen Vereinigung vorliegen. Dabei würden die "strengen Maßstäbe" der Rechtsprechung beachtet, insbesondere des Bundesgerichtshofs, hieß es weiter. Die Ermittlungsgruppe bearbeitet die Taten gegen Autos als Brandstiftung beziehungsweise schwere Brandstiftung.

Nach den Anschlägen im Februar hatte die Polizei die Wohnungen von "zwei namentlich bekannten Tatverdächtigen der rechten Szene" durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an.