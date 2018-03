imago/Ulmer Audio: Inforadio | 27.03.2018 | Interview mit Heinz-Peter Meidinger, Deutscher Lehrerverband | Bild: imago/Ulmer

Interview | 50 Jahre Numerus Clausus - "Das Abitur gibt es in Deutschland zu unterschiedlichen Preisen"

27.03.18 | 15:11 Uhr

Wer in Deutschland Medizin studieren will, braucht in der Regel eine exzellente Abiturnote. Aber wie aussagekräftig ist die Abiturnote? Ein Interview mit Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands.

rbb: Woran liegt es, dass die Noten immer besser werden?

Heinz-Peter Meidinger: Das hat eine Vielzahl von Gründen. Ich glaube, dass sich die Bildungspolitik in Deutschland durch gute Abiturnoten auch eigene gute Noten gegeben hat. Das heißt, man hat gesagt: Je besser die Abiturnoten sind, je weniger Schüler beim Abitur durchfallen und je weniger generell sitzen bleiben, desto besser ist auch die Bildungspolitik. Diese Botschaft ist auch an die Schulen transportiert worden.

Heißt das, die Schulpolitik nimmt Einfluss auf die Lehrer?

Das heißt, die Politik nimmt indirekt Einfluss auf die Schulen, die Schulleitungen und die Lehrer. Das ist richtig.

Gleichzeitig ist die Bewertung der Schüler von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wie kommt das? Sind die Lehrer in Berlin netter zu den Schülern oder nimmt die Politik in Berlin mehr Einfluss?

Ganz so einfach ist es nicht. Wir haben leider nach wie vor sehr unterschiedliche Modi, wie die Abiturnote berechnet wird. Wir haben Bundesländer, in denen man 50 Leistungen einbringen muss, wir haben Bundesländer, in denen man nur 40 einbringen muss. Wir haben Bundesländer mit Grund- und Leistungskursen und wir haben Bundesländer, in denen man ein schriftliches Abitur in Deutsch machen muss und in anderen nicht. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Abiturnote. Ich habe den Eindruck, dass vor allem die Länder sehr gut abschneiden, in denen die Bedingungen für die Berechnung der Abiturnote günstiger sind.

Was bedeutet es für den Numerus Clausus, wenn die Abiturnoten so ungleich verteilt sind?

Da muss man unterscheiden. Einerseits gibt es eine Ungerechtigkeit bei den Abiturnoten. Ich sage immer: Leider gibt es in Deutschland das Abitur zu unterschiedlichen Preisen. Das betrifft auch die Vergabe über unterschiedliche Schularten. Auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass die Abiturdurchschnittsnote nach allen Studien, die wir kennen, die höchste Prognosekraft für einen erfolgreichen Studienabschluss hat. Je besser die Abiturdurchschnittsnote, desto eher auch ein gutes Examen an der Hochschule.

Könnte das Zentralabitur eine Lösung sein für die Ungleichverteilung der Abiturnoten?

Ich glaube nicht, dass ein Bundeszentralabitur die Lösung ist, weil es wegen der unterschiedlichen Ferienordnung sehr schwierig sein wird, das in ganz Deutschland am selben Tag zu schreiben. Wir müssen aber zu mehr Vergleichbarkeit kommen. Ich stelle mir einen Staatsvertrag zwischen den Ländern vor, wo verschiedene Dinge geregelt werden, zum Beispiel eine größere Vereinheitlichung der Lehrpläne, aber insbesondere auch einheitliche Kriterien für die Stellung der Abituraufgaben und die Bewertung des Abiturs. Ich glaube, an diesem Weg kommen wir nicht vorbei.

Würde das verhindern, was Sie unterstellen: dass die Politik Druck auf die Schulleiter ausübt?

Es würde auf jeden Fall erschweren, dass es einen Wettlauf zwischen den Ländern um die besten Abiturdurchschnittsnoten gibt. Das würde unterbunden werden.

Es gibt auch Kritiker am Numerus Clausus im Allgemeinen. Was sagt denn die Abiturdurchschnittsnote über die Eignung für ein Fach wie Medizin überhaupt aus? Wäre da nicht der Blick auf die Biologienote viel sinnvoller?

Die Konsequenz des NC-Urteils ist auch, dass man sich Gedanken macht, ob man nicht weitere Kriterien neben der Abiturdurchschnittsnote für die Zulassung heranzieht. In vielen Studienfächern ist das schon so. Sie können natürlich kein Sportstudium aufnehmen, ohne einen Sporttest gemacht zu haben. Was wir generell nicht machen sollten, ist Schulnoten und Schulabschlusszeugnisse zu entwerten. Wenn man das alles durch Hochschuleingangsprüfungen und Auswahlgespräche auf die Hochschulen verlagert, dann sagen uns die Länder, die das haben, dass es ungerecht wird. Das Interview mit Heinz-Peter Meidinger führte Dörthe Nath.