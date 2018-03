Brandenburg hat nicht mehr ganz so viel Schulden

Die Schulden der öffentlichen Haushalte sind in Brandenburg zum Jahresende 2017 deutlich gesunken: Sie gingen um 7,6 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Damit steht das Land jetzt noch mit 16,583 Milliarden Euro bei Banken oder Unternehmen in der Kreide.