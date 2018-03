Rund 50 öffentliche Trinkbrunnen hat Berlin derzeit. Geplant seien die neuen Wasserspender auf öffentlichen Plätzen, in Verwaltungen, Bürgerämtern und Schulen, so das Blatt.



Zurückzuführen seien die Pläne auf die Initiative "Blue Community". Die weltweite Organisation setzt sich dafür ein, dass Wasser als öffentliches Gut geschützt wird. Die Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen forderteten den Senat auf, sich der "Blue Community" anzuschließen, schreibt das Blatt.



Der "Morgenpost" zufolge will der Senat das Projekt in den kommenden Wochen beschließen. Rund eine Million Euro würden dann für die kommenden beiden Jahre zur Finanzierung des Baus der Brunnen zur Verfügung stehen.