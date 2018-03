Bild: dpa/Christophe Gateau

Mehr als 1.000 Demonstranten in Berlin - Ostermarsch-Teilnehmer ziehen durch den Moabiter Regen

31.03.18 | 17:38 Uhr

Die Teilnehmer des Berliner Ostermarschs brauchten am Samstag beste Allwetterkleidung: Mehr als 1.000 Demonstranten trotzten Kälte und Regen und bekräftigten die Forderungen des diesjährigen Zugs: "Abrüsten statt Aufrüsten!"

Mehrere Hundert Menschen haben am traditionellen Ostermarsch der Berliner Friedensinitiativen teilgenommen. Die Demonstration stand unter dem Motto "Abrüsten statt aufrüsten - Rüstungsexporte stoppen" und zog am Mittag bei nasskaltem Wetter durch Berlin-Moabit. Ein Polizeisprecher sprach von einer ruhigen Demonstration mit einer niedrigen vierstelligen Zahl an Teilnehmern. Die Veranstalter schätzten die Zahl der Demonstranten auf 1.500 bis 2.000. Zur Auftaktveranstaltung sprachen der Linke-Bundestagabgeordnete und Musiker Dieter Dehm, sowie Ulrich Scholz von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Bei der Abschlusskundgebung hielt der Theologe und Autor Eugen Drewermann eine Rede. Steuergelder müssten für soziale Zwecke, Gesundheit, Renten Arbeitsplätze und Bildung statt für Rüstung ausgeben werden, hatte es im Aufruf zum Berliner Ostermarsch geheißen. Die Teilneher am Samstag ergänzten diese Aussage mit der Forderung: "Wir wollen, dass alle Kriege beendet werden."

Mehr als 100 Friedensdemos bundesweit

Deutschlandweit finden an diesem Wochenende mehr als 100 kleine und mittelgroße Ostermärsche statt, darunter in Köln, Düsseldorf, Hannover und Bremen. Ausgangspunkt der Ostermarschbewegung waren vor 60 Jahren Proteste gegen Atomwaffen in Großbritannien. Am Karfreitag 1958 versammelten sich zum ersten Mal rund 10.000 Menschen in London, um für atomare Abrüstung zu demonstrieren. Rund die Hälfte von ihnen war dann damals zum 80 Kilometer entfernten Atomforschungszentrum Aldermaston aufgebrochen.

Teilnehmerzahlen seit den 80er Jahren stark gesunken

In der Bundesrepublik waren dann in den 80er Jahren bis zu 300.000 Menschen bei den Ostermärschen auf die Straße gegangen. Für die heute nun deutlich gesunkenen Teilnehmerzahlen gibt es unterschiedliche Erklärungen. Der Berliner Sozialwissenschaftler Simon Teune etwa führt das gesunkene Interesse auf die Unübersichtlichkeit aktueller Konflikte zurück. "Natürlich ist niemand gegen Frieden", sagte er der Berliner "taz" (Samstag): "Aber wenn man genauer hinschaut, kommt man schnell in die Bredouille, sich in komplizierten Konflikten positionieren zu müssen."



Die erste Generation der Ostermarschierer habe noch selbst Kriegserfahrung gehabt, in den 80er Jahren habe dann im Kalten Krieg "die Auslöschung der Menschheit auf der Tagesordnung" gestanden. Da sei es leichter gewesen, Stellung zu beziehen.

