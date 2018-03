Kitamangel hin oder her: Berlin muss zwei Kindern einen wohnortnahen Platz zur Verfügung stellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Donnerstag entschieden. Fachkräftemangel entbinde nicht von einer gesetzlichen Pflicht.

Berlin muss zwei Kindern, deren Eltern geklagt haben, einen wohnortnahen Kita-Platz zur Verfügung stellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Donnerstag in zwei Eilverfahren entschieden.

Berliner Eltern haben seit August 2013 Anspruch auf einen Kita-Platz für ihre Kinder - und zwar ab dem 1. Geburtstag. Seit Anfang Januar gilt zudem ein Anspruch auf eine Teilzeitbetreuung von sieben Stunden täglich, ohne dass der Bedarf geprüft wird. Das Oberverwaltungsgericht entschied nun, dass dieser Anspruch dazu verpflichte, die nötigen Kapazitäten zu schaffen. Fachkräftemangel und andere Schwierigkeiten würden nicht von einer gesetzlichen Pflicht entbinden. Die Stadt hat den Angaben zufolge fünf Wochen Zeit, um den beiden Kindern aus Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg einen Kita-Platz in angemessener Entfernung zu ihrer Wohnung zu verschaffen.



Eine Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung sagte: "Wir prüfen das jetzt und dann schauen wir, was das in der Praxis bedeutet."