Die CDU-Fraktion im Landtag will Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) vor den NSU-Untersuchungsausschuss laden, um ihn zu seiner Rolle bei der Enttarnung des V-Manns "Piatto" zu befragen.



Seine Fraktion habe bereits für den 4. April eine Sondersitzung beantragt, sagte der Obmann der CDU, Jan Redmann, am Freitag am Rande des Untersuchungsausschusses. Denn bei der Zeugenbefragung am Donnerstag habe sich der Verdacht erhärtet, dass Ludwig als damaliger Landtagsabgeordneter maßgeblich an der Enttarnung des V-Manns "Piatto" beteiligt gewesen sei.