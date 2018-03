Unaufgeregt, sachlich, durchaus machtbewusst, aber auch empathisch – so beschreiben auch Mitarbeiter die Juristin. Vor ihrer Polizeikarriere hatte sie bereits als Vizepräsidentin am Landgericht amtiert. Und doch begleiteten Koppers öffentlich und behördenintern Zweifel, ob das funktionieren könne: als Frau und Richterin in der Männerdomäne Polizei. Koppers blieb auch hier gelassen: "Alles was in der Strafgerichtsbarkeit landet, ist durch die Hände der Polizei gegangen. Die Schnittstelle ist also sehr groß."