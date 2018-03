Seit drei Jahren führt Franziska Giffey die Politik von Heinz Buschkowsky in Berlin-Neukölln fort. Nun wird sie möglicherweise Bundesministerin. Als Ostdeutsche erfüllt sie den Wunsch nach Ausgeglichenheit in der SPD. Es spricht aber noch mehr für sie. Von Oliver Noffke

Wenn die Wahl tatsächlich auf Giffey gefallen ist, haben die Genossen vor allem ihr Ostproblem gelöst: Giffey wurde 1978 in Frankfurt an der Oder geboren und wuchs im brandenburgischen Fürstenwalde auf. Allein diese Umstände haben vor ihrer Ernennung bereits für Spekulationen gesorgt. Wochenlang hatten prominente Genossen aus den neuen Bundesländern ( wie etwa Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ) gefordert, dass mindestens eines der sechs SPD-Ministerien eine Führung aus dem ehemaligen Osten erhalten soll.

Vor knapp drei Jahren übernahm Giffey das Amt der Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Während dieser relativ kurzen Amtszeit hat sie sich bereits einige Male profilieren können. Gleich zu Beginn ließ sie sich etwa auf einen öffentlichkeitswirksamen Streit mit einer jungen Rechtsreferentin ein. Diese wollte Bürgeranfragen im Neuköllner Rathaus mit Kopftuch beantworten. Giffey bestand jedoch darauf, das Berliner Neutralitätsgesetz zu wahren [externer Link]. Eine Position, die bei der Landes-SPD keinesfalls bei allen so gesehen wird. Andererseits setzte sie sich dafür ein, dass auf Neuköllner Friedhöfen mehr Bestattungsflächen für Muslime geschaffen werden.



Blickt man in ihre Vita, drängt sich unweigerlich der Gedanke auf, dass Giffey sich bereits seit Längerem auf eine politische Karriere vorbereitet hat. Sie hat ein Diplom in Verwaltungswirtschaft, einen Master für Europäisches Verwaltungsmanagement und einen Doktortitel in Politikwissenschaft. Neben den Studiengängen sammelte sie zudem immer wieder praktische Erfahrungen in Verwaltungsorganen, etwa in London, Brüssel, Straßburg oder in Treptow-Köpenick.

Heinz Buschkowsky (ebenfalls SPD) holte sie 2002 als Europabeauftragte ins Neuköllner Rathaus. Im Wesentlichen bestand ihre Aufgabe darin, EU-Fördertöpfe für den Bezirk anzuzapfen. "Holen Sie Europa-Kohle nach Neukölln", habe Buschkowsky zu ihr gesagt, schreibt "Der Tagesspiegel".

Wie Buschkowsky vertritt auch Giffey eine harte Linie, wenn es um Kriminalität in ihrem Bezirk geht. Wodurch sich immer wieder Vergleiche mit ihrem Vorgänger aufdrängen. Zuletzt im vergangenen Herbst, als Giffey einen Staatsanwalt vor Ort einführte. Seither gibt es in Neukölln vermehrt Kontrollen in einschlägigen Shishabars und anderen Orten, bei denen Polizei, Staatsanwaltschaft und Beamte anderer Behörden anwesend sind. Mehrfach bezeichnete Giffey polizeibekannte arabische Clans als Problem, das nicht toleriert werden könne.