Bild: imago stock&people

Vorwurf der Misshandlung - Zwei frühere Haasenburg-Betreuer in Strausberg vor Gericht

22.03.18 | 06:15 Uhr

Zwei frühere Betreuer der Haasenburg-Erziehungsheime stehen ab Donnerstag vor dem Amtsgericht in Strausberg. Jahre nachdem massenhaft Misshandlungsvorwürfe bekannt wurden, ist es der vierte Prozess im Haasenburg-Skandal. Von Katharina Albrecht

Fast fünf Jahre nach Schließung der Haasenburg-Heime beginnt am Donnerstag der Prozess gegen zwei frühere Erzieher. Die beiden Angeklagten arbeiteten im Haasenburg-Erziehungsheim in Müncheberg, bevor dieses 2013 geschlossen wurde. In dem Heim waren Jugendliche aus ganz Deutschland untergebracht, die als schwer erziehbar galten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Cottbus: Die Erzieher sollen einen jugendlichen Heimbewohner an dem Standort in Märkisch-Oderland körperlich misshandelt haben. Das Opfer soll am Donnerstag ebenfalls als Geschädigter und Nebenkläger vor Gericht erscheinen, teilte das Amtsgericht Strausberg mit. Die Staatsanwaltschaft hatte die Anklage wegen Misshandlung Schutzbefohlener bereits im Oktober 2017 zum Amtsgericht Strausberg geschickt. Ein erster Verhandlungstermin im Januar war auf Antrag der Verteidigung verschoben worden.

Vor fünf Jahren wurde der Haasenburg-Skandal öffentlich

Der Skandal um die drei Brandenburger Haasenburg-Heime war der Öffentlichkeit im Frühjahr 2013 bekannt geworden. Ermittlungen hatte es zwar schon fünf Jahre zuvor gegeben – aber sie waren eingestellt worden. Damals, 2008, war ein 16-jähriges Mädchen im Haasenburg-Heim in Jessern bei einem Fluchtversuch aus dem Fenster gestürzt und gestorben. 2013 kamen immer mehr Vorwürfe gegen Betreuer in Haasenburg-Heimen ans Licht. Sie sollen jugendliche Heimbewohner gedemütigt, geschlagen und mit Gewalt fixiert haben. Auch Erzieher selbst hatten sich an das Jugendamt gewendet und von schweren Missständen berichtet. Alle drei Standorte in Neuendorf am See, Jessern (beide Dahme-Spreewald) und Müncheberg (Märkisch-Oderland) wurden auf Weisung der damaligen Jugendministerin Martina Münch (SPD) geschlossen. Die Entscheidung wurde im Mai 2014 im Eilverfahren vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigt.

Untersuchungskommission stellte schwere Missstände fest

Das Ministerium setzte eine Untersuchungskommission ein, die Ende 2013 ihren Bericht über die Zustände in den Heimen vorlegte, der schwere Missstände in den Heimen des privaten Unternehmens feststellte – aber auch Versäumnisse des Landesjugendamtes. Der Kommissionsvorsitzende Martin Hoffmann sprach im rbb von "Umerziehung" in den Haasenburg-Heimen und sagte wörtlich: "Willkür und Bestrafung sind unzulässig ausgeprägt".

Die damalige Jugendministerin und heutige Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Martina Münch.

Ministerin löst Landesjugendamt auf

Als Reaktion auf den Untersuchungsbericht hatte Jugendministerin Münch das Jugendamt aufgelöst, dessen Aufgaben ihrem Ministerium unterstellt. Die Zahl der Stellen für Heimaufsicht wurde von drei auf fünf erhöht. Heute arbeiten laut Rainer Liesegang, dem zuständigen Referatsleiter im Ministerium, sieben Personen in diesem Bereich, wenn auch nicht alle in Vollzeit. Außerdem wurden die Richtlinien für die Heimaufsicht überarbeitet und im Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut finden regelmäßig Beratungen statt. Das Land will nach Liesegangs Angaben außerdem ein dezentrales Beschwerdenetzwerk für Kinder in Heimen einrichten - die Planungen dafür laufen mittlerweile seit zwei Jahren. Derzeit gibt es nur eine zentrale Beschwerdestelle im Ministerium und die Möglichkeit, sich in den Einrichtungen selbst zu beschweren.

Die meisten Ermittlungen wurden eingestellt

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe ermittelte die Staatanwaltschaft Cottbus in 72 Fällen gegen 40 namentlich bekannte Personen – in 17 weiteren Fällen gegen Unbekannt. Die allermeisten dieser Ermittlungsverfahren wurden eingestellt. Wie der rbb 2015 herausfand war einer der Gründe dafür, dass sich Betreuer als Zeugen gegenseitig entlasteten. In anderen Fällen waren die Taten bereits verjährt – oder sie verjährten während der Ermittlungen.

Bisher vier Verfahren vor Gericht

Das Verfahren in Strausberg ist der vierte Fall, der es bisher vor Gericht geschafft hat. Die drei anderen endeten mit Freispruch. Geldbuße und einer Bewährungsstrafe. In einem Verfahren wegen des Vorwurfs sexuellen Missbrauchs sah es das Gericht als erwiesen an, dass es sich bei dem Verhältnis zwischen dem Betreuer und der 15-jährigen Heimbewohnerin um eine einvernehmliche Beziehung handelte. Der Betreuer wurde zu eine Bewährungsstrafe verurteilt. Ein zweites Verfahren wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs wurde gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. 2015 wurde ein Betreuer vom Amtsgerichts Lübben freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, einem jugendlichen Heimbewohner mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Richter stufte die Aussage des Jugendlichen als nicht glaubhaft ein.

Betreiber klagt noch heute gegen das Land

Der Betreiber bestreitet bis heute alle Vorwürfe und klagt gegen den Entzug der Betriebserlaubnis durch das Land. Ein Verhandlungstermin im November vor dem Verwaltungsgericht Cottbus zu dieser Frage wurde laut des Gerichts "im Interesse weiterer Sachklärung" aufgehoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Heute keine Unterbringung in geschlossenen Heimen mehr

Geschlossene Heimunterbringung, wie es sie in den Haasenburg-Heimen mit 60 Plätzen gab, existiere heute in Brandenburg nicht mehr, sagt Referatsleiter Liesegang. Nur in der Uckermark gebe es noch Plätze für "freiheitsentziehende Maßnahmen" – "im niedrigen einstelligen Bereich". Den Standort nannte Liesegang auf Nachfrage nicht, verwies aber darauf, dass für eine solche Maßnahme heute eine richterliche Anweisung erforderlich ist.

Insgesamt gibt es nach Angaben Liesegangs in Brandenburg 480 Heimplätze für sogenannte "schwer erziehbare Jugendliche". Hintergrund für eine Einweisung können wiederholte kriminelle Handlungen, Drogenkonsum, familiäre Probleme oder konsequente Schulverweigerung sein. Sendung: Antenne Brandenburg, 22.03.2018, 16:40 Uhr