Der Zentralrat der Juden in Deutschland will mit der Kultusministerkonferenz beraten, was gegen Antisemitismus an Schulen getan werden an. Zentralratspräsident Josef Schuster kündigte am Dienstag im ZDF an, er werde das Thema bei einem ohnehin geplanten Treffen Mitte April ansprechen. Lehrer müssten besser vorbereitet werden, um bei antisemitischen Äußerungen von Schülern entsprechend zu handeln.