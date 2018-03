Nach einem mutmaßlichen Fall von religiösen Mobbing an einer Grundschule in Tempelhof-Schöneberg hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Schulen aufgefordert, in Fällen von Antisemitismus oder Intoleranz sofort zu handeln.

Hintergrund ist ein Artikel der "Berliner Zeitung", die berichtete, dass ein jüdisches Mädchen an der Grundschule in Berlin-Tempelhof von muslimischen Mitschülern bedroht worden sei, weil sie gesagt habe, sie glaube nicht an Allah. Die betroffene Schule habe auf den Fall bereits reagiert, so Scheeres am Montag im rbb. Es habe Gespräche mit Präventionsbeauftragten, der Schulaufsicht und mit den Eltern gegeben. "Die Schule nimmt das sehr ernst", sagte Scheeres.

Zum konkreten Fall an der Grundschule in Tempelhof-Schöneberg will Scheeres so schnell wie möglich Gespräche mit den Beteiligten führen. Die Eltern hätten zwar für ein Treffen nach den Ferien plädiert, so Scheeres, die Senatorin peilt aber einen Termin noch vor den Ferien an.

Neben der Schule sieht Scheeres auch die Eltern der Schüler in der Pflicht. Sie forderte eine "intensivere Elternarbeit" auch außerhalb der Schule. "Hier finde ich es sehr wichtig und richtig, wenn sich auch die muslimischen Verbände stärker engagieren würden, mit den Eltern zu arbeiten", so die Bildungssenatorin weiter. Scheeres sprach von einem generellen gesellschaftlichen Problem, dass die Schüler in die Schule hineintragen würden.

Der Deutsche Lehrerverband sprach von einer wachsenden Polarisierung und Verschlechterung der Zustände an Problemschulen in Brennpunktbezirken. Beispiele dafür fänden sich in großen Ballungsräumen wie Berlin oder dem Ruhrpott, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass etwa an einigen Brennpunkt-Schulen in Problembezirken die Situation außer Kontrolle gerate. Sie würde das Problem nicht auf Brennpunktschulen konzentrieren, sagte Scheeres. Es müsse überall reagiert werden - ob an einer Schule in einem bürgerlichen Stadtteil oder an einem Brennpunkt.

Der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge verurteilte den Vorfall an der Grundschule scharf. "Wenn Kinder sich untereinander aus religiösen Gründen mobben, anstatt staunend und neugierig darauf zu schauen, was sie voneinander unterscheidet, ist Handeln dringend geboten", erklärte Dröge am Montag in Berlin. Keine religiöse Aussage oder Haltung berechtige dazu, andere Menschen gering zu schätzen oder sie in ihrer Würde und Ehre zu verletzten. Berlin müsse ein "Ort des gelebten Dialogs von Christen, Juden und Muslimen" bleiben.