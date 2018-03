Imago/ bildgehege Audio: Inforadio | 05.03.2018 | Statement Kevin Kühnert | Bild: Imago/ bildgehege

Nach dem SPD-Mitgliederentscheid - Kühnert warnt vor Rückfall "in den alten Regierungstrott"

05.03.18 | 11:57 Uhr

Nach dem SPD-Mitgliederentscheid mahnt Juso-Chef Kevin Kühnert im rbb: Die Arbeit fange für die Partei jetzt erst an - die Partei müssen wieder unterscheidbarer von der Union werden. Derweil ist noch unklar, wer die Ministerposten der SPD besetzt.



Juso-Chef Kevin Kühnert hat am Tag nach dem SPD-Mitgliederentscheid die Fortführung der innerparteilichen Debatten gefordert. "Es darf uns nicht passieren, dass wir wieder in den alten Regierungstrott zurückfallen", sagte der aus Berlin stammende Politiker am Montag im rbb. Man dürfe sich nicht nach einigen Monaten guter Debattenkultur innerhalb der SPD selbst auf die Schulter klopfen. Die wirkliche Arbeit fange jetzt erst an. "Wir sollten den Weg für mehr politische Unterscheidbarkeit von der Union freimachen", so Kühnert. Die werde man jetzt durchsetzen müssen - und das sei ein ungleich schwierigeres Szenario unter den Bedingungen der großen Koalition, zumal die Unterscheidbarkeit seit Jahren nicht gelungen sei. Kühnert war der Wortführer der innerparteilichen #NoGroko-Initiative, die sich vor dem SPD-Mitgliederentscheid für eine Ablehnung der erneuten großen Koalition eingesetzt hatte.



Weitere Infos dpa/Kay Nietfeld Weg frei für die Regierungsbildung - SPD-Mitglieder sagen deutlich "Ja" zur Großen Koalition Die Basis hat entschieden: Die SPD wird in eine neue Große Koalition mit der Union gehen. Das verkündete SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan am Sonntag. Brandenburgs Ministerpräsident begrüßte das Votum, Berlins Regierender zeigte weniger Begeisterung.

Müller: Möglichkeiten für künftige Bündnisse ausloten

Brandenburgs SPD-Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich erleichtert über den Ausgang der SPD-Mitgliederbefragung gezeigt. Nun beginne die Arbeit in der Großen Koalition. Die Sozialdemokraten müssten darin jedoch präsenter werden. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hatte das Ergebnis der Abstimmung zwar als Chance bezeichnet. Man müsse jedoch Optionen für zukünftige Regierungsbündnisse ausloten. Es könne kein Dauerzustand für die SPD bleiben, Junior-Partner der CDU zu sein, so Müller am Sonntag in der rbb-Abendschau.

Politiker aus der Region ordnen Votum ein

Der Oder-Spree-Kreisvorsitzende Frank Steffen (SPD) erklärte im rbb, in seinem Landkreis wäre das Votum wahrscheinlich nicht so klar ausgefallen wie auf der Bundesebene, da die da die SPD im Osten des Landes einen schwereren Stand habe als in manch anderen Bundesländern. "Ich denke auf dieser Basis ist eine Regierungsbeteiligung doch gut möglich. Ein knapperes Ergebnis hätte sicherlich die Diskussion fortgesetzt", sagte er. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Ostprignitz-Ruppin, Sebastian Steineke, sagte: "Es zeigt sich wieder, dass das, was in der Veröffentlichung war, nicht unbedingt die Meinung in der Mitgliedschaft der SPD ist." Das zeige das relativ deutliche Ergebnis. Man wolle jetzt Lösungen für Probleme präsientieren, "das muss dann aber auch schnell gehen", wie er im rbb sagte.



Ostdeutsches Regierungsmitglied erwartet

Offen ist noch die vollständige Liste der Regierungsmitglieder. Der SPD-Bundestagsabgeordnete für die Uckermark und den Barnim, Stefan Zierke, rechnet fest mit einem ostdeutschen Regierungsmitglied seiner Partei. "Ich denke, das Kabinett muss eine Mischung zwischen erfahrenen und jungen Leuten sein, es muss eine Mischung aus Regionalproporz sein, dass auch die Region vertreten wird – von daher werden da Überraschungen sein", sagte er am Montag im rbb.

Drei Frauen und drei Männer

Der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz sagte am Sonntag zur Verteilung der sechs SPD-Ministerposten wörtlich: "Es werden drei Frauen und drei Männer sein und es werden einige sein, die schon dabei sind und einige, die neu dazukommen." Die Namen der sechs SPD-Minister will die Partei in den kommenden Tagen benennen. Die CSU hat derweil ihre Ministerposten benannt. Wie die Partei am Montag mitteilte, sollen Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller als Bundesminister der neuen Bundesregierung angehören. Seehofer soll Bundesinnenminister werden, Scheuer das Verkehrsministerium übernehmen und Müller Entwicklungsminister bleiben.

Sendung: Inforadio, 05.03.2018, 9 Uhr