Die Teilnahme des Brandenburger AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz an einem Pfingstcamp der rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) zeigt aus Sicht der Grünen-Landtagsabgeordneten Ursula Nonnemacher die ideologische Ausrichtung mancher AfD-Funktionäre. "Dass Kalbitz in seiner Beteiligung an einem Pfingstlager einer neonazistischen Kaderschmiede kein Problem sieht, ist genau das Problem", sagte Nonnemacher am Mittwoch. "Der Besuch von Andreas Kalbitz bei der hochgradig konspirativ arbeitenden HDJ deutet darauf hin, dass Brandenburgs heutiger AfD-Führer damals von den Neonazis als durch und durch vertrauenswürdiger Kamerad eingestuft worden ist."