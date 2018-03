Vater Berlin Freitag, 23.03.2018 | 19:32 Uhr

@rbb Offenbar ist Fresdorf schlecht informiert. Die Kita-Leitungen haben auch die Fachaufsicht und leiten das Team auch fachlich. Dazu bedarf es der entsprechenden pädagogischen Qualifikation. Falls Kitas weiterhin Bildungseinrichtungen sein sollen, sind "Verwaltungskräfte" ungeeignet. Darüberhinaus ist der Betreuungsschlüssel schon jetzt nicht der Beste ;) Ausserdem wird er in allen mir bekannten Kitas jetzt schon nur noch notdürftig mit Leiharbeitern (ohne pädagogische Qualifikation) der Betreuungsschlüssel aufrechterhalten. Diese Leiharbeiter werden jedoch als vollwertiges Personal auf den Betreuungsschlüssel angerechnet; ebenso die Quereinsteigerinnen obwohl diese an zwei von fünf Tagen zwecks Ausbildung in der Schule und nicht in der Kita sind! Zusätzlich erfordert die Mitarbeit von Quereinsteigerinnen und Leiharbeitern einen Mehraufwand für die pädagogischen Fachkräfte im Team bezüglich der nötigen Anleitung, der nicht adequat in Arbeitsstunden angerechnet wird....