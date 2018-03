Im konservativen Bayern groß werden – damit allein kommen schon viele nicht klar. Rebecca Reich hat es durchgehalten, sogar die Zeit im katholischen Männer-Internat. Ja, Männer-Internat: denn Rebecca Reich hieß bis zum letzten Jahr Ralf. Obwohl sie schon in Kinderzeiten das erste Mal merkt: Irgendwie ist sie anders als die anderen Jungs. "Ich fand zum Beispiel Nagellack immer cool", erzählt die heute 36-jährige. "Oder ich hab in der Schublade meiner Mutter gewühlt und schöne Sachen rausgesucht." Das alles geschah heimlich, und wenn sie fertig war, "dann habe ich in meinem Kopf immer gesagt: das habe ich nie gemacht!"

So lebt Rebecca als Ralf weiter, zieht nach Berlin, arbeitet dort in einem Vollzeit-Job, verdient gut, findet eine Frau, heiratet sie nach zehn Jahren, bekommt danach noch zwei Söhne mit ihr. "Ich hatte alles, was man sich vorstellen konnte", sagt Reich heute. Aber da fehlte trotzdem was, und das merkt Reich immer wieder: "Ich laufe mit meinem besten Kumpel die Straße runter, und er sagt: Schau mal, die Frau da drüben, ist die heiß! Und ich gucke hin, sage zwar ja, aber was ich nicht sage, ist: Die hat coole Schuhe an!" Bis letztes Jahr. "Ich konnte nicht mehr: ich war psychisch wie körperlich einfach am Ende. Ich dachte: Wenn ich mich zu Hause auch noch weiter verstellen muss…" Sie führt den Satz nicht zu Ende.

Ein neues Leben - allerdings auch gezwungenermaßen: Ihre Frau will die Scheidung und den Auszug aus der gemeinsamen Wohnung, "gleich von Anfang an", so Reich. Sie folgt dieser Bitte, übernachtet erst bei Freunden, Bekannten und Verwandten und bewirbt sich nebenbei auf Wohnungen. "Aber immer, wenn bei den Bewerbungen zur Sprache kam, dass ich freischaffende Künstlerin bin, war es vorbei." So landet Rebecca Reich schließlich auf der Straße. Und als wäre all das nicht schlimm genug, reagiert auch ihre Familie ablehnend: "Meine Mutter hat gefragt: Bist Du jetzt schizophren oder hast Du zu viel gesoffen am Wochenende?"

Mittlerweile schläft Rebecca Reich in einer Notübernachtung für obdachlose Frauen. Im Sommer zieht sie in eine WG in einem neu gebauten Haus der Berliner Schwulenberatung. Und auch beruflich geht es bergauf: Sie spezialisiert sich auf Miniatur-Kunst, also kleine Figuren und Modelle. In einem ganzen Jahr schafft sie nur vier Werke – aber mit diesen fährt sie im vergangenen November ins italienische Monte San Savino. Dort treffen sich jährlich alle, die in der Miniatur-Maler-Welt Rang und Namen haben. Völlig überraschend gewinnt Reich erst in einer Kategorie Silber, dann in einer zweiten Gold. "Als das zweite Mal mein Name fiel, hab ich geheult."