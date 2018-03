Vertreter von Bundesregierung und Bundestag haben am Donnerstag Abschied vom verstorbenen Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, genommen.

An dem Gottesdienst am Donnerstag in der Berliner Sankt Hedwigs-Kathedrale nahmen Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Bundesminister, zahlreiche Abgeordnete sowie Vertreter des Berliner Senats teil. Lehmann war am Mittwoch in Mainz beigesetzt worden.

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch sagte, Lehmann sei mit Berlin eng verbunden gewesen. Er erinnerte an den 23. Juni 1996, als Lehmann mit Papst Johannes Paul II. bei dessen Deutschlandbesuch durch das Brandenburger Tor gezogen war.