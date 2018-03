dpa Audio: Inforadio | 05.03.2018 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa

Änderungen am Schulgesetz geplant - Krisenteams und mehr Gemeinschaftsschulen für Berlin

05.03.18

Senatorin Sandra Scheeres will das Schulgesetz in mehreren Punkten ändern: Um Gewalt vorzubeugen sollen Krisenteams in den Schulen Pflicht werden. Auch Gemeinschaftsschulen und der Zweite Bildungsweg stehen auf ihrer Liste.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) plant mehrere Änderungen im Berliner Schulgesetz. Diese betreffen unter anderem die Gewaltprävention durch Krisenteams, die gesetzliche Verankerung von Gemeinschaftsschulen, den Zweiten Bildungsweg sowie den Deutschunterricht für Geflüchtete.

So sollen künftig alle Berliner Schulen verpflichtend Krisenteams benennen. Es müsse geklärt sein, wer die Ansprechpartner sind, wenn es Gewalt gibt, sagte die Senatorin am Montag zu Begründung. Die Teams sollten gewappnet sein, wie sie in einem Krisenfall vorgehen: "Sie müssen den Überblick haben, um bei bestimmten Gewaltvorfällen an einer Schule die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Feste Ansprechpartner sind wichtig, sonst fühlt sich keiner verantwortlich", so Scheeres im rbb. Wichtig sei auch zu wissen, was beim Umgang mit den Eltern berücksichtigt werden muss und wann gegebenenfalls Ansprechpartner von außen einbezogen werden müssen. Bisher hätten etwa 620 Schulen solche Lehrerteams, die zum Beispiel Ansprechpartner für Notfälle sind oder Strategien gegen Gewalt mit umsetzen sollen. Das seien etwa 90 Prozent aller Schulen, so Scheres.

Auch neue Schulform geplant

Hintergrund für die Gesetzesänderung ist ein Vorfall an der Spreewald-Grundschule in Berlin-Schöneberg, wo kürzlich die Gewalt eskalierte. An dieser Brennpunktschule soll künftig ein privater Wachdienst helfen, die Gewalt einzudämmen.

Mehr Gemeinschaftsschulen für Berlin

Scheeres plant weitere Änderungen am Berliner Schulgesetz: In Zukunft soll die Gemeinschaftsschule als eine mögliche Schulform in Berlin gesetzlich verankert werden. Zwar gibt es bereits seit zehn Jahren staatliche Gemeinschaftsschulen, doch bislang nur als Pilotprojekt. Zurzeit lernen in insgesamt 24 staatlichen Schulen alle Kinder von der ersten Klasse bis zu ihrem Abschluss zusammen, ohne nach der sechsten Klasse auf verschiedene Schularten zu wechseln. "Natürlich ist das eine sehr gute Ergänzung. Wir sehen etwa, dass auch Kinder aus bildungsnahen Familien Gemeinschaftsschulen besuchen, dass sie übernachgefragt sind. Deswegen ist es wirklich sehr positiv, dass wir diese Schulen ins Schulgesetz aufnehmen", sagte Scheeres dem rbb. Die Bildungsexpertin der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Regina Kittler, geht davon aus, dass die Zahl der Gemeinschaftsschulen berlinweit steigen wird. So sollen auch unter den vorgesehenen Schulneubauten Gemeinschaftsschulen sein. Zudem hätten sich bereits weitere bestehende Schulen darum beworben, Gemeinschaftsschulen zu werden oder Interesse daran signalisiert, sagte die Linken-Politikerin.



Leichterer Zugang für Abendgymnasien und Geflüchtete

Zudem sollen die Aufnahmebedingungen an Abendgymnasien und Kollegs künftig gesenkt werden: Wer sein Abitur auf diesem Weg nachholen will, soll nur noch zwei statt drei Jahre Berufstätigkeit nachweisen müssen und schon mit 18 Jahren anfangen können. Laut Senatsbildungsverwaltung werde das in der Praxis ohnehin bereits so gehandhabt, es müsse aber noch gesetzlich angepasst werden. Außerdem soll im Schulgesetz geregelt werden, dass etwa Flüchtlinge anfangs keine Deutsch-Noten bekommen müssen, dafür aber einen erklärenden Zeugnisvermerk erhalten. Das neue Schulgesetzt soll im September 2018 ins Parlament kommen.