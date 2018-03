dpa/Ralf Hirschberger Audio: Inforadio | 16.03.2018 | Interview mit Eva Kircheis | Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Woidke stützt Seehofer in Debatte über Islam - "Politischer Islam kann keine Leitkultur in Deutschland sein"

16.03.18 | 14:51 Uhr

"Der Islam gehört nicht zu Deutschland", hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in einem "Bild"-Interview festgestellt - und einen alten Streit belebt. Von der Brandenburger SPD kam überraschend Zustimmung.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat für seine jüngsten Äußerungen zum Islam in Deutschland Unterstützung aus Brandenburg bekommen. Der Politiker hatte der "Bild"-Zeitung vom Freitag gesagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Und hinzugefügt: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland." "Dass der politische Islam keine Leitkultur in Deutschland sein kann, ist, glaube ich, jedem klar", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag dem rbb. "Was er gemeint hat, ist vor allen Dingen, dass Menschen, die hier zu uns kommen - denen wir Obdach gewähren, die wir aufnehmen, die wir unterstützen, weil sie auf der Flucht sind vor Krieg und Verfolgung - nicht von uns erwarten dürfen, dass wir unsere Verhaltensweisen ihren anpassen, sondern dass sie als Gäste sich bei uns zurechtfinden müssen und unsere Lebensart akzeptieren müssen." Das aber sei nicht nur eine Frage des Islam, sondern eine Frage von Freiheit und Demokratie. "Und dieses klarzustellen, bin ich dem Bundesinnenminister sehr dankbar."

Auch Kircheis stützt Seehofer

"Deutschland ist durch das Christentum geprägt", hatte Seehofer in der "Bild" festgestellt. Dazu gehörten der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landetypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben." Die brandenburgische Landtagsabgeordnete Kerstin Kircheis (SPD) hatte daraufhin am Freitag im rbb-Inforadio gesagt, sie gehe davon aus, dass Seehofer mit seinem Satz den politischen Islam ansprechen wollte. "Der gehört generell nicht zu Deutschland", sagte Kircheis dem rbb.



Es habe lange ein friedliches Miteinander der Religionen gegeben, sagte Kircheis, das habe sich jedoch inzwischen geändert. Dies zeigten auch die wiederholten Auseinandersetzungen in Cottbus. Flüchtlinge, die kein Bleiberecht haben, müssten abgeschoben werden, betonte Kircheis. Dadurch entstünden zugleich mehr Möglichkeiten für diejenigen, die in Deutschland bleiben dürfen und sich integrieren wollen.

Kritik von der Türkischen Gemeinde

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hält die neuen Islam-Äußerungen von Seehofer wegen der Drohungen gegen Muslime und ihre Einrichtungen für unangebracht. "Das Timing ist auf jeden Fall falsch, wenn Moscheen in Deutschland sich derzeit nicht sicher fühlen, wenn eine Moschee oder Büros des Zentralrats der Muslime schließen müssen, weil die Terrorgefahr so groß ist", sagte der Gemeindevorsitzende Gökay Sofuoglu am Freitag dem SWR.



"In so einer Zeit so eine Erklärung abzugeben, ist in jedem Fall etwas unglücklich", fügte Sofuoglu hinzu. "Seehofer sollte nicht alleine entscheiden, wer zu Deutschland gehört und wer nicht." Dies sage ja das Grundgesetz. Das Signal, das von Seehofers Worten ausgehe, sehe er daher kritisch.



Es gehe nicht darum, nochmals historisch zu definieren, ob der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht, "sondern es geht darum, ob Seehofer Innenminister aller in Deutschland lebenden Menschen sein wird oder nicht", fügte Sofuoglu hinzu. Er habe das Gefühl, dass Seehofer "nicht alle meint".



Wulff polarisierte

Bundespräsident Christian Wulff hatte 2010 in einer Rede zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Bremen, dass Christentum und Judentum "zweifelsfrei" zu Deutschland gehörten. "Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland." An diesem Satz entzündet sich in der Folgezeit eine lange Debatte; er ist auch heute noch häufig Referenzpunkt in der Diskussion zu dem Thema. 2006 hatte allerdings schon Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) - zum Auftakt der ersten Islamkonferenz - gesagt: "Der Islam ist Teil Deutschlands und Teil Europas, er ist Teil unserer Gegenwart und Teil unserer Zukunft." Seehofer hat angekündigt, erneut Islamkonferenzen einberufen zu wollen.