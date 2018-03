der aus Pankow Berlin Montag, 05.03.2018 | 21:25 Uhr

Blödsinnige Aktion! Was ist das Problem an einem schönen Körper in der Öffentlichkeit? Man muss nur mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen, um in Parks und Museen nackte Körper in Form von irgendwelchen Skulpturen zu sehen. Und, stört sich daran auch irgendwer?

Viel schlimmer, gerade gegenüber Kindern, finde ich die alljährliche Werbung für die Messe Venus! Das ist wohl nicht sexistisch???