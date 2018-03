Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat seine Idee eines "solidarischen Grundeinkommens", die er schon im Oktober 2017 vorgeschlagen hatte , konkretisiert. Er verwies auf die sich durch die Digitalisierung veränderte Arbeitswelt und auf eine zunehmende Zahl von Menschen, die hier keinen Platz mehr fänden. Sein Plan sei, so Müller am Dienstag im rbb, "dass wir für diese Menschen Arbeitsplätze bieten können – in unseren kommunalen Unternehmen, in unserer Gemeinschaft, wo ja viele Aufgaben zu lösen sind. Da können sie – wenn sie ihre Arbeitskraft einbringen – sich deutlich besser stellen als im Hartz IV-Bezug".

Das "solidarische Grundeinkommen" sieht vor, die Arbeit für die Gemeinschaft nach Mindestlohn zu bezahlen. Die Arbeitslosen sollten Tätigkeiten wie Sperrmüllbeseitigung, das Säubern von Parks, das Bepflanzen von Grünstreifen, Begleit- und Einkaufsdienste für Behinderte oder auch Babysitting für Alleinerziehende übernehmen. Das wäre, so Müller im Gespräch mit Fritz vom rbb, solidarisch in beide Richtungen. Einerseits unterstütze der Staat Menschen in Not. Diese wiederum brächten dann solidarisch ihre Arbeitskraft ein. Die so eingesetzten Arbeitslosen hätten, so Müller, mehr als Menschen, die von Hartz IV leben: Sie hätten einen Job und einen Arbeitsvertrag und sie sie leisteten Sozialabgaben.

Arbeit bedeute, einen Platz in der Gesellschaft zu haben. Es gehe auch darum, "würdevoll sein eigenes Leben gestalten zu können". Weder für Hartz IV noch für ein "solidarisches Grundeinkommen" gebe es seiner Meinung nach gesellschaftliche Akzeptanz. Es gehe, so Müller weiter, aber nicht nur um eine Lösung für Berlin. "Wir können das, was ich vorgeschlagen habe, nicht ganz alleine machen, weil wir auch Bundesmittel brauchen".