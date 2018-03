dpa/ Gregor Fischer Video: rbb aktuell | 09.03.2018 | Bild: dpa/ Gregor Fischer

Giffey wird Bundesfamilienministerin - Keine Angst - "aber einen sehr hohen Respekt"

09.03.18 | 18:03 Uhr

Als Bürgermeisterin von Neukölln hat Franziska Giffey schon einiges gesehen. Nun steht fest: Die SPD-Politikerin übernimmt in der Großen Koalition das Familienministerium - und baut dabei auf ihre Erfahrungen aus ihrer politischen Heimat.

Franziska Giffey wechselt vom Neuköllner Rathaus auf die große politische Bühne: Die SPD-Spitze bestätigte am Freitag, dass die bisherige Bezirksbürgermeisterin Bundesfamilienministerin in der Neuauflage der großen Koalition wird. Nach bisherigem Ressortzuschnitt gehören auch die Themengebiete Senioren, Frauen und Jugend zum Ministerium. Kurz nach Bekanntgabe der Personalie setzte die SPD-Politikerin schon einen inhaltlichen Schwerpunkt: Sie wolle erreichen, dass die Herkunft eines Kindes nicht über seine Erfolgschancen im Leben entscheidet.

Olaf Scholz bei der Namensverkündung. Neben ihm: Katarina Barley und Franziska Giffey (r.). | Bild: Gregor Fischer/dpa

Erfahrung aus Neukölln auf die nationale Ebene übertragen

Als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin habe sie gesehen, "wie schwierig das ist, wenn Kinder eben in Bildungsferne, in Armut aufwachsen", sagte Giffey am Freitag nach einer SPD-Fraktionssitzung im Bundestag. Diese Erfahrung wolle sie auf die nationale Ebene übertragen. "Für mich ist wichtig, dass die Kinder, die in unserem Land groß werden, egal welche Herkunft sie haben und ob die Eltern arm oder reich sind, einen guten Weg machen können", sagte Giffey. Dass Kinder einen Schulabschluss erlangen und es schaffen, auf eigenen Beinen zu stehen, sei ihr wichtig.



Hintergrund NurPhoto Porträt | Franziska Giffey - Zielstrebig, ostdeutsch, jung Seit drei Jahren führt Franziska Giffey die Politik von Heinz Buschkowsky in Berlin-Neukölln fort. Nun wird sie Bundesfamilienministerin. Als Ostdeutsche erfüllt sie den Wunsch nach Ausgeglichenheit in der SPD. Es spricht aber noch mehr für sie. Von Oliver Noffke



Giffey habe in ihrer bisherigen Funktion bewiesen, dass sie durchsetzungsfähig sei an einem Ort, an dem das besonders kompliziert ist, sagte der kommissarische SPD-Chef, Olaf Scholz, bei der Verkündung der Personalie. "Ich weiß nicht, ob ein Bundesministerium schwieriger und herausfordernder ist als der Bezirk Neukölln", betonte er.

Keine Angst - "aber einen sehr hohen Respekt"

Mit 39 Jahren wird Giffey das jüngste Kabinettsmitglied sein und neben Angela Merkel (CDU) die einzige mit einer ostdeutschen Biographie. Sie gehe davon aus, in ihrer neuen Rolle auch die Interessen der Ostdeutschen vertreten zu können, sagte Giffey am Freitag. "Ich finde, es ist immer wichtig, dass das ganze Land vertreten ist", sagte die 39-Jährige. Vor ihrer neuen Aufgabe habe sie keine Angst - "aber einen sehr hohen Respekt".

Wer folgt Giffey in Neukölln?

Aus Giffeys politischer Heimat kamen Glückwünsche zum neuen Posten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) gratulierte seiner Parteikollegin zu ihrer neuen Aufgabe. Müller schrieb auf Twitter, Giffey habe sich als Bürgermeisterin in Neukölln immer für die Schwächsten in der Gesellschaft eingesetzt. Mit ihrer klaren Haltung werde sie eine große Bereicherung für die neue Bundesregierung sein. Auch der Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu und die Grünen im Bezirk beglückwünschten die 39-Jährige zu ihrem Wechsel ins Kabinett. Der SPD-Kreisverband Neukölln will über eine Nachfolge im Rathaus beraten. "Wir sind nicht so gut vorbereitet auf die Situation. Da müssen wir uns jetzt zusammen hinsetzen und überlegen, wer der geeignete Nachfolger oder die geeignete Nachfolgerin wird" , sagte Felgentreu dem rbb-Inforadio. Er selbst stehe alelrdings nicht zur Verfügung. Brandenburgs SPD-Chef, Ministerpräsident Dietmar Woidke, hat die Benennung von Franziska Giffey zur künftigen Bundesministerin als "ausgezeichnete Entscheidung" gewertet. "Franziska Giffey wird am Kabinettstisch die starke und sympathische Stimme für den Osten - aus Brandenburg", so Woidke..

Vier der Ressortleiter sind neu in der GroKo

Olaf Scholz und die designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles verküdeten gemeinsam auch die Namen für die fünf weiteren Ministerposten, welche die SPD stellt. Scholz wird neuer Finanzminister und Vizekanzler. Der bisherige Justizminister Heiko Maas wechselt ins Außenministerium. Der Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil und bisherige SPD-Generalsekretär wird das Arbeitsministerium leiten. Die bisherige Familienministerin Katarina Barley übernimmt das Justizressort. Die Generalsekretärin der nordrhein-westfälischen SPD, Svenja Schulze, soll künftig das Umweltministerium verantworten.

Das sind die Ministerinnen und Minister der SPD

Bild: dpa/Britta Pedersen Die lautesten Gerüchte über einen Posten als Ministerin betrafen wohl Franziska Giffey. Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin Neuköllns wird nun Familienministerin und wechselt damit von der Kommunalpolitik direkt in die Bundespolitik. Geboren wurde sie in Frankfurt (Oder) . Im neuen Kabinett ist sie, abgesehen von der Bundeskanzlerin, die einzige mit Ost-Biographie.



Bild: Presse Katarina Barley Ihren bereits dritten Ministeriumsposten in nicht mal einem Jahr erhält Katarina Barley als Justizministerin. Seit Juni 2017 leitete sie die Geschäfte im Familienministerium und übernahm im September kommissarisch das Ministerium für Arbeit und Soziales. Im Justizministerium übernimmt sie den Posten von Heiko Maas...



Bild: dpa/Rainer Jensen .. der ins Außenministerium wechselt. Seit 2013 war Heiko Maas als Justizminister tätig. Er sorgte zuletzt mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz für Aufruhr.

Bild: dpa/Daniel Naupold Neue Bundesumweltministerin wird Svenja Schulze. Die Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen war von 2010 bis 2017 Landesministerin für Wissenschaft und Forschung unter Hannelore Kraft. Sie ist die Nachfolgerin von Barbara Hendricks, die dem neuen Kabinett nicht mehr angehört.



Bild: dpa/Christian Charisius Der bekannteste Akteur im neuen Bundeskabinett dürfte wohl Olaf Scholz sein. Der derzeitige Hamburger Bürgermeister wird Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Im Sommer 2017 war er aufgrund seines sicherheitspolitischen Vorgehens beim G20-Gipfel in der Hansestadt stark in die Kritik geraten.



Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hubertus Heil soll Minister für Arbeit und Soziales werden. Von 2005 bis 2009 war er Generalsekretär seiner Partei und war es ab Juni 2017 wieder. Nach der verloreren Bundestagswahl im September gab er das Amt ab. Als Fraktionsvize im Bundestag war er zuletzt für Wissenschaft und Bildung zuständig. | Link zum Artikel | Weitere Bildergalerien

Giffey in Frankfurt (Oder) geboren

Bereits mehrere Tage vor der Bekanntgabe wurde Giffey als zukünftige Bundesministerin gehandelt. Vor knapp drei Jahren hatte die 39-Jährige das Amt des Bezirksbürgermeisters von ihrem Parteikollegen Heinz Buschkowksy übernommen und galt als dessen Wunsch-Nachfolgerin. Er hatte sie bereits 2002 als Europabeauftragte ins Bezirksamt geholt.



Mehr zum Thema dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Netz-Reaktionen zu Giffey* - "Wird die nicht noch in Neukölln gebraucht?" Die Nominierung einer neuen Politikerin für ein Amt im Bundeskabinett löst zwangsläufig Reaktionen aus - gerade im Netz. Doch so viele Blumen wie für Neuköllns Bürgermeisterin Giffey werden sonst selten verteilt, wenn auch mit einem weinenden Auge. Von Mark Allhoff



Wie Buschkowsky verfolgt auch sie einen harten Kurs gegen Kriminalität und bezieht deutlich Stellung. Gleich zu Beginn ihrer Zeit als Bezirksbürgermeisterin ließ sie sich etwa auf einen öffentlichkeitswirksamen Streit mit einer jungen Rechtsreferentin ein. Diese wollte Bürgeranfragen im Neuköllner Rathaus mit Kopftuch beantworten. Giffey bestand jedoch darauf, das Berliner Neutralitätsgesetz zu wahren. Eine Position, die bei der Landes-SPD keinesfalls bei allen so gesehen wird. Giffey setzt sich für Jugendliche ein und fordert angesichts der hohen Abwanderung von Berliner Lehrkräften, dass das Land Lehrer wieder verbeamtet. Die Bürgermeisterin ist dafür bekannt, dass sie anpackt – auch vor Ort. Als im Herbst 2015 Turnhallen innerhalb von Stunden zu Flüchtlingsunterkünften umgebaut werden mussten, war Giffey dabei. Seit 2007 ist sie Mitglied bei den Sozialdemokraten. 2014 übernahm sie den Kreisvorsitzende der Partei in Neukölln, ein Jahr später wurde sie Bezirksbürgermeisterin. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn.

Noch nie hat die Regierungsbildung so lange gedauert

SPD, CDU und CSU wollen am Montag den Koalitionsvertrag unterschreiben. Am Mittwoch soll Angela Merkel im Bundestag zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Unmittelbar danach werden die neuen Minister von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ernannt und dann im Bundestag vereidigt. Damit hat Deutschland fast sechs Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung. Nie zuvor hat die Regierungsbildung so lange gedauert. Die Verhandlungen zu einer Neuauflage der großen Koalition gehören hingegen zu den kürzesten in der Geschichte der Bundesrepublik.



Sendung: Inforadio, 09.03.2018, 11.20 Uhr