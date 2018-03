Bei insgesamt elf Stadtquartieren in Berlin soll der Senat die Entwicklung mit Hochdruck vorantreiben - das haben Sozialdemokraten, Linke und Grüne am Donnerstag in einem gemeinsamen Antrag im Abgeordnetenhaus gefordert. Auf der Prioritätenliste stehen unter anderem die Europacity am Hauptbahnhof, das Schumacher-Quartier in Tegel, Lichterfelde Süd oder die Wasserstadt Oberhavel in Spandau.



Dort entstehe "das neue Berlin", sagte der stadtentwicklungspolitische Sprecher der SPD, Daniel Buchholz. Das Land Berlin könne "hier ein Potenzial von bis zu 40.000 Wohnungen voranbringen".