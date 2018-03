Der neuen Bundesregierung soll neben Franziska Giffey eine weitere Person aus Brandenburg angehören. Das bestätigten Parteikreise dem rbb. Demnach soll am Montag der Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke als Parlamentarischer Staatssekretär für das Bundesfamilienministerium vorgeschlagen werden.

Gemeinsam mit Ministerpräsident Dietmar Woidke gehörte Stefan Zierke zu den ersten SPD-Mitgliedern, die sich nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen für eine Neuauflage der Großen Koalition aussprachen. Zudem machte er sich jüngst für einen Vertreter aus dem Osten im neuen Kabinett stark.

Der 47-jährige Zierke kommt aus Prenzlau in der Uckermark, ist gelernter Touristikfachwirt und derzeit Geschäftsführer des Tourismusverbands Uckermark. Dem Bundestag gehört er seit 2013 an, seit 2015 ist er Chef der ostdeutschen SPD-Landesgruppe im Bundestag, in der sich die Abgeordneten der ostdeutschen Bundesländer zusammengeschlossen haben.