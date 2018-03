dpa/Wolfram Steinberg Audio: Fritz | 21.03.2018 | Interview mit Marian Spode | Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Interview | Tag gegen Rassismus - Spielt nicht den Helden!

21.03.18 | 13:20 Uhr

Der Tag gegen Rassismus macht aufmerksam gegen Angriffe auf die Menschenwürde, die auch im Berliner Nahverkehr täglich stattfinden. Einmischen - oder nicht? Marian Spode vom Verein "Gesicht zeigen" findet ja, rät aber zu Vorsicht.

rbb: Herr Spode, diese Situation hat in Berlin vermutlich jeder schon erlebt: In der U-Bahn wird gepöbelt und einer schreit: 'Raus aus Deutschland‘. Was macht man dann?

Marian Spode: Der erste, ganz wichtige Grundsatz heißt: sich selber nicht in Gefahr bringen. Zivilcourage kann sehr gefährlich werden. Wir wissen nicht, wie ein Mensch reagiert, ob er einen schlechten Tag hat, ob Alkohol im Spiel ist und Gewalt droht. Deshalb gilt die Regel, erstmal nicht zu nah ran gehen und den Pöbler nicht bedrängen - auch wenn die Situation zu eskalieren droht. Besser ist es, in der U-Bahn Verbündete zu finden. Das heißt: Blickkontakt aufnehmen und andere Mitfahrende ansprechen oder konkret auffordern, Hilfe zu leisten. Auch mit dem Opfer sollte man schon mal Blickkontakt aufnehmen und signalisieren 'Ich bin für dich da'. So kann man auch sehen, wie es dem Opfer geht.

Hilft es, sich neben das Opfer zu setzen oder zu stellen und ein Gespräch anzufangen?

Das ist eine Möglichkeit, bei der man immer vorsichtig sein muss. Denn wir wissen nicht genau, ob Waffen im Spiel sind, was sich in Hosentaschen oder in der Jacke zum Beispiel verbirgt und wie nah der Aggressor kommt. Hilfe leisten heißt nicht unbedingt, den Helden zu spielen, sondern auch die Polizei oder Feuerwehr anzurufen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die genaue Beobachtung. Man sollte sich einprägen, wie der oder die Täter aussehen, was für Kleidung getragen wird und wie das Geschehen genau abläuft. Das ist bei einer späteren Zeugenaussage vor der Polizei sehr wichtig.

Zur Person rbb Marian Spode, 37 Jahre, wohnt in Neukölln, arbeitet als Referent für politische Bildung beim Verein "Gesicht zeigen – für ein Weltoffenes Deutschland". Er bringt unter anderem Schülern und Lehrern bei, wie sie mit Rassismus in der Schule, Rassismus unter Kollegen, Rassismus unter Schülern - aber auch mit ihren eigenen Vorurteilen umgehen.

Haben Sie selber so eine Situation schon erlebt?

Ja, im letzten Jahr auf der Straße in Neukölln. Ich bin mit Kopfhörern auf den Ohren unterwegs gewesen und konnte meine Umgebung so eigentlich ignorieren (lacht). Dann habe ich gesehen, wie ein Mann eine Frau mit Kopftuch wüst beschimpft hat. Ich wollte erst vorbeigehen und habe es dann doch nicht gemacht. Zuerst war ich etwas ratlos, was ich machen sollte, und habe mich dann in einiger Entfernung vor den Mann gestellt. Er hatte Sandalen an und sehr ungepflegte Füße. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich es ekelhaft finde, wie er rumläuft. Das hat ihn irritiert und aus dem Konzept gebracht. Das war sicher nicht die beste Lösung, aber ich habe was gemacht und das hat sich gut angefühlt. Der Frau war die Situation eher unangenehm, die wollte meine Hilfe nicht, aber der Pöbler ist dann weggegangen.

Das Interview mit Marian Spode führte Max Ulrich für Fritz. Dieser Text ist eine redigierte Fassung. Das vollständige Gespräch können Sie im Audio oben im Bild hören.



Stichwort: Internationaler Tag gegen Rassismus Am 21. März 1960 wurde eine friedliche Demonstration in Sharpeville in Südafrika in Reaktion auf ein Gesetz über die Apartheid blutig niedergeschlagen und kostete 69 Menschen das Leben. In Reaktion darauf haben die Vereinten Nationen 1966 den 21. März als "Internationalen Tag zur Überwindung von Rassendiskriminierung" ausgerufen. Gemeinsam mit mehr als 80 bundesweiten Organisationen und Einrichtungen fordern die Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus und die Stiftung gegen Rassismus jährlich dazu auf, sich an den Aktionswochen rund um den Internationalen Tag zu beteiligen und somit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.

Sendung: Fritz, 21.03.2018, 09:40 Uhr