Die "Taskforce" zum Berliner Tiergarten hat eine positive Abschlussbilanz ihrer Arbeit gezogen. Demnach hat sich seit Herbst die Situation in dem Park - bezogen auf Kriminalität und Obdachlose - entspannt: Es gebe weder größere Zeltstädte, noch eine Verlagerung des Problems in angrenzende Bezirke, heißt es. Polizeistreifen seien weiterhin in Uniform und in Zivil im Einsatz.

Die Berliner Senatsverwaltung für Soziales betonte allerdings, das Problem mit zeltenden Obdachlosen sei nur vorübergehend gelöst. "Das Gesamtproblem ist nicht beiseite geräumt", sagte Sprecherin Regina Kneiding der Deutschen Presse-Agentur, wie diese am Mittwoch berichtete. Viele der Obdachlosen seien zuletzt in Einrichtungen der Kältehilfe untergekommen. Bald würden diese Angebote aber enden. An einem Konzept für den Rest des Jahres und für die gesamte Stadt fehle es noch.