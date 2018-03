Daniel Berlin Freitag, 09.03.2018 | 14:34 Uhr

Irgendwie erschließt sich mir der Sinn des Artikels und dessen Überschrift nicht. Wird in Berlin ein Grundstück an einen Investor verkauft, wird geschrieben, dass der Bezirk das Vorkaufsrecht nicht gezogen hat und somit den sozialen Wohnungsbau gefährdet. Nun nutzt ein Bezirk das Vorkaufsrecht, so werden Investoren gefährdet. Was bezweckt der Artikel jetzt? Schreiben des Schreiben Willens? Hauptsache provokativ? Das ist mir zuviel Bild und BZ. Sorry