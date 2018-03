Derzeit wird kontrovers diskutiert, wie junge Flüchtlinge am besten lernen können. Nach Expertenmeinung sollten sie ausgewogener als bisher auf die Schulen verteilt werden. Diesen Hinweis gab der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in einer Studie. Er lobte Hamburg, wo höchstens vier Geflüchtete oder anderweitig neu zugewanderte Jugendliche gemeinsam in einer Regelklasse lernen dürfen. Es gibt aber auch ganz andere Modelle - wie in Berlin an der ehemaligen Teske-Schule in Tempelhof-Schöneberg. In den vier Klassen dort lernen fast ausschließlich junge Geflüchtete.