toberg Donnerstag, 01.03.2018 | 19:57 Uhr

Cottbus ist eigentlich nur ein kompaktes Beispiel. Dass sich 50% von der Politik allein gelassen fühlen, kann ich und viele gut nachvollziehen. Politik sorgt für verwaltungstechnische Abarbeitung der Fälle, Unterkunft, Verpflegung und Mindestmaß an zivilisiertem Dasein. Mehr nicht. So sind die Verwaltungsgesetze. Für das Mitnehmen in eine andere Gesellschaft opfern sich Ehrenamtler. Die werden immer weniger und nicht gerade vom Land gefördert. Ich sehe aus meiner ehrenamtlichen Arbeit noch ein Problem: Es werden durch die Verteilungsschlüssel der Politik für unseren Kulturraum nicht unbingt freundliche und ungewohnte Flüchtlichesgruppen an einem Ort konzentriert. Es gibt einen mentalen Unterschied zwischen Afrikanern, Asianten oder z.B. Tschetschenen. Und: Die älteren Asylbewerber sinds ja nicht, sondern allermeist deren Jugend. Auch Minderheiten der deutschen Jugend sind nicht ohne! Abgucken ist in einem neuen Land immer die erste Wahl, um sich schnell anzupassen. Mal so gesprochen...