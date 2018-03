Der Bundestag will am Donnerstag einen Sonderausschuss zur Aufarbeitung des Falls "Anis Amri" einsetzen. Zwölf Menschen starben vor gut einem Jahr bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin. In dem Fall gab es eine Serie von schweren Fehlern, die nach und nach ans Licht gekommen waren. Nun reagiert der Bundestag mit der Einsetzung dieses Sondergremiums.

Bei dem bislang schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland waren am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet und viele Dutzend verletzt worden. Der Attentäter Anis Amri war mit einem gestohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gerast. Der Tunesier wurde einige Tage später auf der Flucht von Polizisten in Italien erschossen.



Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz, der für seine Partei in dem Ausschuss sitzt, kündigte an, dass nun geklärt werden müsse, wer Verantwortung für die Versäumnisse in dem Fall trage. Wenn bereits im Januar 2017, also wenige Tage nach dem Anschlag, die Informationen vorgelegen hätten, die es heute gibt, "dann hätte das eine ganze Reihe von Leuten das Amt gekostet", sagte er und fügte hinzu: "Der Anschlag hätte verhindert können, und er hätte verhindert werden müssen."