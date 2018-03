Bild: imago/STPP

Präsidentenwahl in Russland - So denken russischstämmige Berliner über die Wahl

17.03.18 | 11:57 Uhr

Aller Voraussicht nach wird am Sonntag Wladimir Putin als Russlands Präsident wiedergewählt. Seit 18 Jahren ist er an der Macht - wahlweise als Ministerpräsident oder als Präsident. Tom Garus hat sich vor der Wahl in der russischen Community Berlins umgehört.

Schätzungsweise 250.000 Berliner haben russische Wurzeln - viele von ihnen haben noch ihren russischen Pass. Sie können am Sonntag ihr Kreuz setzen - neben Putins Namen oder einen der sieben Gegenkandidaten. Wie viele am Ende tatsächlich zur Wahl gehen werden, ist ungewiss. Ein russischer Verein schätzt weniger als die Hälfte. Doch unter der Oberfläche brodelt es, in den Familien und auf Social-Media-Plattformen. Über Facebook versuchen User potenzielle Wähler zu mobilisieren. Vor allem in Gruppen wie "Russisches Berlin", "Russischsprachige Eltern Berlin" oder "Kinder des russischen Berlins" werde Stimmung gemacht, erzählt eine russischstämmige Berlinerin. Dort finden sich Forderungen zum Wahl-Boykott versus Gang zu den Wahlurnen in der Russischen Botschaft. Außerdem: Aufrufe zu Demos und Umzügen. In welcher Gunst steht Putin bei russischstämmigen Berlinern und wie sehen die Menschen die mit am populärste Gegenkandidatinnen Xenia Sobtschak?

Oksana Judinceva, Inhaberin eines Nagelstudios an der Kantstraße

Oksana Judinceva ist Inhaberin eines Nagelstudios an der Kantstraße in Charlottenburg. Geboren in Sibirien, vor 15 Jahren ausgewandert nach Deutschland. Wählen geht sie am Sonntag nicht – sie habe keine Zeit, um in die russische Botschaft zu gehen. Aber wenn sie wählen würde, bekäme Wladimir Putin ihr Kreuz: "Eine andere Variante gibt es nicht", sagt sie und stützt sich auf dem kleinen Kassentischchen in ihrem Studio ab.

"Eine andere Variante als Wladimir Putin gibt es nicht" Oksana Judinceva

Für sie ist der amtierende Präsident ein starker Politiker, einer, der für Beständigkeit steht. Sie meint: Bleibt Putin, ist das gut für Russland. Der Präsident habe wichtige Programme für Familien und Kinder auf den Weg gebracht. Gegenkandidaten? Nein, da könne Sie sich niemanden vorstellen – zumindest derzeit nicht. Xenia Sobtschak sage manchmal gute und richtige Sachen, "aber als Präsidentin kann ich sie mir nicht vorstellen."

"Natürlich gibt es auch Sachen, die uns gar nicht gefallen." Darüber möchte sie aber öffentlich nicht sprechen, selbst in der Familie und unter Freunden sei das häufig tabu.

Inna Verjbitskaia, Mitarbeiterin im Russischen Haus an der Friedrichstraße

Inna Verjbitskaia will wählen gehen. Die Russin schaukelt gelassen auf ihrem Stuhl am Kartenschalter des Russischen Hauses an der Friedrichstraße hin und her. Seit 2000 lebt die gebürtige Ukrainerin, die in Moskau aufgewachsen ist, in Deutschland, seit 2015 in Berlin. Mit ihrem Kreuz wolle sie die Zukunft Russlands beeinflussen. Wen sie wählt, wolle sie nicht verraten, nur dass es ihr wichtig sei, dass ihre Landsleute gut leben könnten. Dass sie frei sein könnten und glücklich.



"Ich denke nicht, dass Menschen, die beispielsweise in Behörden arbeiten, frei sagen können, was sie denken." Inna Verjbitskaia

Viele Sachen müssten nach Verjbitskaias Meinung in Russland verändert werden. Die Korruption müsse beseitigt werden, die Menschen mehr Freiheit haben: "Ich denke nicht, dass Menschen, die beispielsweise in Behörden arbeiten, frei sagen können, was sie denken." Viele seien verunsichert. Ihr persönliches Umfeld sei stark polarisiert. Als Gegenkandidatin könnten viele Xenia Sobtschak nicht ernst nehmen. Einen richtigen Gegenkandidaten gebe es in Russland nicht. "Aber in Deutschland war das ja genauso - Angela Merkel hatte auch keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten", sagt Verjbitskaia. Warum Putin so punkte? Das liege vor allem an seiner Sportlichkeit und daran, dass er seinen Kopf durchsetze. Viele ihrer Landsleute fänden, dass er versuche, Russland stark zu machen gegen seine Gegner aus Amerika.

Gustav Halle, Rentner

Algensalat – ja oder nein? Vor dieser Wahl steht der 77-jährige Rentner zunächst erstmal, als er vorm Kühlregal im Rossia Supermarkt am S-Bahnhof Charlottenburg steht. Geboren in Sibirien, zog Gustav Halle 1999 mit seinen Kindern und Enkeln nach Deutschland. Seine Wahlstimme würde nichts bringen, sagt der Rentner matt. Es bringe nichts, gegen einen zur Wahl zu gehen, der wie Putin seit 18 Jahren im Amt ist. Er findet: Die Mentalität der Sowjetzeit ist heute so präsent wie früher. Schnell ändere sich das nicht, schließlich sei das Ende der Sowjetunion erst 28 Jahre her: "Der Mensch kann sich doch nicht innerhalb von einer Generation komplett verändern."

Ich glaube, dass die Gegenkandidaten im Fernsehen eigentlich nur wie Schauspieler sind. Gustav Halle

Die Mentalität bleibe, obwohl junge Menschen nachkämen, die anders denken, keine Angst haben. "Aber die sind noch zu jung, alles zu übernehmen." Was er im russischen Fernsehen zu sehen bekomme, widerspräche seinen eigenen Erfahrungen: "Ich weiß, wie das war, und ich weiß, wie das ist - deswegen glaube ich, dass die Gegenkandidaten im Fernsehen eigentlich nur wie Schauspieler sind – die sind absichtlich dort eingesetzt worden. So sieht es aus." Xenia Sobtschak findet er gut, sie sage alles richtig, "aber was hilft das schon?"

